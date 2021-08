Paris 2024 : les défenseurs des Jardins d'Aubervilliers déposent un recours contre la piscine olympique

Un recours juridique contre le permis de construire de la future piscine d'entraînement olympique à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), a été déposé lundi 30 août 2021, par des défenseurs de l'environnement.

Un permis de construire "illégal" pour les opposants

Dans cette requête en référé, déposée à la cour administrative d'appel de Paris, les opposants demandent de suspendre le permis de construire délivré le 21 juillet dernier pour réaliser ce centre aquatique qui doit servir à l'entraînement des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le projet prévoit de raser une partie des jardfins ouvriers, centenaires, dans ce quartier très populaire. Le chantier pourrait amputer au total près de 4.000 mètres carrés de jardins. Les requérants ( les deux associations _Environnement 9_3 et le MNLE-93 et trois jardiniers exploitants) estiment que le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure illégale et que l'impact du projet sur "la biodiversité" ou "les ressources naturelles du sol" est sous-estimé.

Les "Jadistes" occupent toujours les parcelles

Grand Paris Aménagement (GPA), détenteur du terrain, indique de son côté avoir relogé les jardiniers sur d'autres parcelles voisines, et assure qu'elle remettra en état un autre site boisé, à proximité.

Depuis plusieurs mois, des "Jadistes" (pour "Jardins à défendre") occupent les lieux pour bloquer le démarrage des travaux et dénoncé ce projet de piscine. D'un coût de 33,6 millions d'euros, il est porté par la ville d'Aubervilliers qui doit bénéficier de subventions, dont environ 10 millions d'euros de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques de Paris 2024.