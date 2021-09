Paris 2024 : les drapeaux olympique et paralympique seront à Orléans le 24 septembre

Les drapeaux olympiques et paralympiques sont en France depuis la fin des Jeux de Tokyo cet été, trois avant l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. Ils ont été remis officiellement à Anne Hidalgo, maire de la capitale.

Le comité d'organisation des Jeux explique que "la Ville de Paris et Paris 2024 ont souhaité associer les collectivités hôtes qui accueilleront des épreuves en 2024 ainsi que les communes « Terre de Jeux 2024 » en leur proposant d’accueillir les trois drapeaux de Paris 2024, des Jeux Olympiques composé des anneaux et des Jeux Paralympiques composé des agitos, et d’y associer leurs athlètes et le mouvement sportif local dans le cadre de journées de célébration festives et populaires".

Les drapeaux seront d'abord présentés sur les quais de Loire

Une première tournée des drapeaux a donc commencé début septembre, et Orléans (labellisée Terre de Jeux 2024) est l'une des premières villes étapes choisies : la ville accueillera ces drapeaux le vendredi 24 septembre. L'accueil se fera symboliquement sur le quai du Châtelet, en plein festival de Loire (plus grand rassemblement européen de marine fluviale) à 17h30, en présence d'athlètes régionaux mais aussi du maire d'Orléans Serge Grouard, du président de la Région Centre-Val de Loire François Bonneau, de Marie-Amélie Le Fur, athlète originaire du Loir-et-Cher et présidente du comité paralympique et sportif français et du président du comité régional olympique et sportif Jean-Louis Desnoues.

Une cérémonie officielle aura ensuite lieu à partir de 18h30, à Orléans, place Sainte-Croix, devant le conseil régional, avec notamment des démonstrations de breakdance et de skateboard, désormais disciplines olympiques,.