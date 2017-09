Paris 2024 : les leaders de la candidature sont arrivés au Pérou

Après 12 heures de vol, Anne Hidalgo, Tony Estanguet et Bernard Lapasset ont attéri ce vendredi soir à Lima au Pérou, cinq jours avant le vote des membres du CIO qui doit entériner l'attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris et de 2028 à Los Angeles.

Le vol AF480 est arrivé à 16h à Lima ce vendredi, 23h heure de Paris. Après plus de 12h dans l'avion et deux ans de préparation, c'est un long chemin qui se termine au Pérou pour les porteurs de la candidature de Paris 2024. Ce mercredi 13 septembre, le CIO doit selon toute vraisemblance entériner, lors d'un vote à mains levées, l'accord conclu avec Los Angeles et Paris cet été. Il prévoit d'attribuer les Jeux olympiques de 2028 à la ville californienne et ceux de 2024 à la capitale française.

Anne Hidalgo : "on y est!"

"C'est un objectif, c'est un cap et d'un coup, ça y est, on y est" lâche Anne Hidalgo, la maire de Paris, au micro de France Bleu à son arrivée à l'hôte ce vendredi. "On arrive dans de magnifiques conditions parce que Paris va pouvoir ramener les Jeux à la maison" ajoute-t-elle.

Malgré l'accord passé cet été avec Los Angeles, le moment est "essentiel" assure l'élue. "Quand on se remémore les candidatures précédentes, l'effervescence, l'attente et la déception, même si nous savons qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise cette fois-ci, on va tous gouter ce bonheur et une forme de délivrance et ce sera un très très grand moment" estime Anne Hidalgo.

"Nous n'avons jamais été aussi près du but"

" Nous sommes réellement impatients de vivre cette session du CIO à Lima qui devrait faire de Paris la ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024", assure de son côté Tony Estanguet, co-Président de Paris 2024 dans un communiqué relayé par le comité de candidature, ajoutant : "nous n’avons jamais été aussi près du but".

Malgré tout il faut rester concentré jusqu'au bout et travailler, insiste de son côté Bernard Lapasset, l'autre co-président. "On ne peut pas garder simplement l'impression d'avoir gagné, on est toujours dans le match" lâche-t-il.