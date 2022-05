Paris 2024 : Montpellier, Sète et Millau candidates pour être des centres de préparation

Vous croiserez peut-être des athlètes participant aux Jeux de Paris 2024, dans la région. Sète, Millau et Montpellier candidatent pour être des centres de préparation des sportifs pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. En 2020, ils avaient reçu le label "Terres de Jeux 2024", par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

Par cette unique candidature, les trois territoires couvrent un large panel de disciplines, entre mer, nature et milieu urbain.

Judo, volley-ball, voile, rugby, nage en eau libre, VTT cross country... Vingt-trois disciplines couvertes et sept paralympiques peuvent être pratiquées à Sète, Millau, et Montpellier, en préparation des Jeux.

Rayonnement du territoire à l'international

"A Montpellier, on a la chance d'avoir des infrastructures extérieures parce qu'il fait souvent beau, on peut rider dehors, se réjouit Alex Jumelin, BMX Pro rider à Montpellier. Les infrastructures sont aussi créées et dessinées par l'équipe du FISE [festival international des sports extrêmes] à Montpellier, ce sont les mêmes qui vont être aux Jeux Olympiques."

Le Sud de la France, un territoire parfait pour s'entraîner selon Alex Jumelin, BMX Pro rider Copier

Au total, 26 centres de préparations sont prêts à accueillir les sportifs. Si la candidature est retenue, ce serait une belle opportunité de rencontrer les athlètes des Jeux. "Ca serait top pour les sportifs et pour la ville. Je me mets à la place d'un jeune sportif de 12 ou 13 ans... qui se retrouverait à sortir de chez lui et qui croiserait un athlète australien ou un rugbyman sud-africain... Ca ne peut qu'apporter de l'engouement pour ces jeunes générations qui seront l'avenir de demain", ajoute Valentin Porte, joueur au Montpellier Handball, et capitaine de l'équipe de France de Handball.

Une manière de rencontrer les athlètes internationaux, pour Valentin Porte, joueur au MHB et capitaine de l'équipe de France de Handball. Copier

La délégation sud-africaine et ses 150 athlètes sont déjà intéressés pour s'entraîner dix jours à Millau, Sète et Montpellier. Pour l'instant, rien n'est encore signé.