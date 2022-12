Paris 2024 : "On souhaite que ce soient les derniers Jeux olympiques", affirment des opposants aux JO

Une soixantaine de manifestants opposés aux JO ou opposés à des projets liées au Jeux olympiques de Paris 2024 s'est mobilisée dimanche 11 décembre devant le Comité d'organisation des JO (Cojo), à la frontière de Saint-Denis et Aubervilliers. Une mobilisation à l'initiative de Saccage 2024, un collectif qui regroupe des associations et des habitants de Seine Saint Denis. Ce rassemblement a été organisé à la veille de la présentation du nouveau budget du conseil d'administration du Cojo, un budget réévalué avec une hausse de 10%, soit 400 millions d'euros supplémentaires, en partie financés par l'État et les collectivités.

Parmi les manifestants, de nombreux habitants de la Seine-Saint-Denis comme Hamid Ouidir, membre du comité JO 2024 et parent d'élève élu en dans le département. Il suit de près l'un des gros dossiers problématiques à Saint-Denis depuis 4 ans : la construction de bretelles d'autoroute carrefour Pleyel, tout autour du groupe scolaire de 600 élèves. "On aura 1é à 13 000 véhicules par jour du côté de l'élémentaire et 13 à 14 000 véhicules du côté de la maternelle", s'insurge-t-il. "Il y a quand même un problème de pollution et de santé publique. Les Jeux olympiques catalysent ce projet et comme ils ont des échéances, on oublie la santé de centaines d'enfants."

Concernant les équipements sportifs, malgré tous les aménagements et les travaux en Seine-Saint-Denis les habitants ne pourront pas en profiter selon Ysé de Saccage 2024 : "Évidemment les collectivités ne peuvent pas les maintenir parce que ces infrastructures comme le centre aquatique sont faites pour des athlètes et son surdimensionnées"

"Que les JO continuent, ce n'est pas possible"

Les associations présentes tirent la sonnette d'alarme sur la gentrification du département, la bétonisation, l'argent public utilisé mais également les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers. "On veut rendre hommage aux travailleurs sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar, explique Nora de Saccage 2024, parce que c'est le même mécanisme sur les JO". "Les JO reposent sur le travail de personnes sans papier et qu'il y a énormément d'accidents depuis deux ans."

Les militants reconnaissent que leur marche de manœuvre est limitée pour Paris 2024 mais se projettent sur les prochaines éditions : "On souhaite que ce soient les derniers Jeux olympiques", ajoute Nora. "Que les JO continuent ne serait que pour la situation environnementale dans laquelle on est ce n'est juste pas possible", conclut-elle.