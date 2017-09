Paris 2024 : premiers échanges sportifs avec la jeunesse péruvienne

Les athlètes et les leaders de la candidature de Paris pour les Jeux olympiques ont rencontré ce samedi des jeunes à l'Alliance française de Lima. L'occasion d'échanger et de faire du sport avec cette "génération 2024".

Première sortie pour les athlètes et les leaders de la candidature de Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : ce samedi, l'Alliance française de Lima organisait un "jour du sport". Après des mois de préparation, les jeunes péruviens qui apprennent le français dans l'institution sont venus échanger quelques balles avec le champion de tennis de table, Jean-Philippe Gatien et rencontrer d'autres sportifs.

Des jeunes sportifs se préparent déjà pour 2024

"Il y a de jeunes espoirs de la fédération péruvienne d'escrime qui sont déjà en train de se préparer pour Paris 2024" explique Esmeralda Cutimbo directrice du marketing de l'Alliance française de Lima, qui a organisé cette journée. Au programme : des ateliers sportif, mais aussi un quizz sur les Jeux olympiques, animé par Emeline Ndongue, la basketteuse et Gwladys Epangue, la championne de taekwondo.

Une journée d'échange entre les athlètes et les jeunes péruviens

"Un héritage, une vision pour la jeunesse"

"Cela permet de mesurer ce que représente pour ce jeunes l'image d'un champion" sourit Jean-Philippe Gatien, "on continue à être quelqu'un qui 'fait rêver' sans être prétentieux". "C'est en phase avec ce que nous sommes venus dire au CIO sur cette présentation, c'est que ces Jeux vont laisser un héritage, un cap, une vision pour la jeunesse".

Jean-Philippe Gatien a échangé quelques balles avec les jeunes

Emeline Ndongue en profite pour "leur raconter ce que sont les JO et à quel point c'est extraordinaire de faire partie d'une aventure pareille et ils voient les étoiles qu'il y a dans nos yeux, qui ne partiront, je pense, jamais".

Emeline Ndongue veut mettre en avant "l'éducation par le sport"

"J'ai sept ans pour faire des économies et pour pouvoir acheter mon billet et faire tout pour y aller" s'enthousiasme Claudia, qui vient de terminer ses études de français à l'Alliance et qui rêve de pouvoir partir à Paris en 2024.