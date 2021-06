Paris 2024 propose à 2.000 enfants d'apprendre à nager cet été en Seine-Saint-Denis

Paris 2024 va proposer cet été un "festival" d'animations sportives et culturelles dans toute la France. En Seine-Saint-Denis, quatre bassins temporaires seront installés dans différentes villes pour apprendre à nager à 2.000 enfants.

Alors que les JO de Tokyo approchent (le 23 juillet pour les jeux olympiques, 24 août pour les paralympiques), Paris 2024 a décidé de donner un petit air olympique à votre été en proposant plusieurs animations sportives et culturelles partout en France, y compris dans notre région.

10 séances pour apprendre à nager

Les organisateurs des Jeux de Paris, avec l'Agence nationale du sport et la Fédération française de natation, vont proposer notamment à 2.000 enfants de Seine-Saint-Denis d'apprendre à nager. Pour cela quatre bassins temporaires seront installés, en juillet et en août, à Clichy-sous-Bois, Villetaneuse, Sevran et Bagnolet.

Du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures, des cours seront proposées aux enfants de 4 à 12 ans ne sachant pas nager. Pour leur apprendre, 20 maîtres-nageurs vont se relayer tout l'été pour donner des cours. Chaque enfant aura droit à 10 séances de 45 minutes, réparties sur deux semaines. Des séances pour les adultes qui ne savent pas nager seront également proposées. Paris 2024 publiera bientôt le programme et les modalités précises pour s'inscrire.

Manque de bassins en Seine-Saint-Denis

L'apprentissage de la natation en Seine-Saint-Denis est un véritable enjeu alors qu'un enfant sur deux, qui entre au collège, dans ce département, ne sait pas nager, faute notamment d'équipements sportifs suffisant. Avec 36 bassins pour 1,6 million d'habitatns, le département est le territoire le moins bien doté à l'échelle nationale.

"Les enfants de moins de 13 ans sont les principales victimes des noyades", "notre responsabilité collective est de nous mobiliser pour permettre à un maximum d'enfants de suivre des cycles d'acquisition de l'aisance aquatique et d'apprentissage de la natation", affirme dans le communiqué de Paris 2024, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports.

Le programme d'apprentissage prévu cet été pour les enfants :

Clichy-sous-Bois, du 5 juillet au 28 août, Allée Henri Barbusse

Villetaneuse, du 5 juillet au 28 août, 6 rue Paul Langevin

Sevran, du 2 août au 28 août, 34 rue Gabriel Péri

Bagnolet, du 19 juillet au 28 août, 15 avenue Raspail Stade de la Briquetterie

Lors des JO de Paris 2024, la Seine-Saint-Denis accueillera les épreuves de natation artistique, plongeon et water-polo dans le Centre Aquatique Oympique (CAO) en construction à Saint-Denis. Cinq nouvelles piscines seront également construites ou rénovées sur le territoire.