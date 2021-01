Quoi qu'il se passe à Tokyo, les Jeux olympiques de Paris auront lieu en 2024, assure Tony Estanguet. Le patron de Paris-2024 aimerait que les cérémonies d'ouverture et de clôture puissent sortir du stade pour toucher le plus grand nombre. Ce serait une première dans l'histoire des Jeux.

Paris-2024 : Tony Estanguet veut faire sortir du stade les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO

Malgré la pandémie et toutes les difficultés qui ont surgi depuis un an, Tony Estanguet semble très confiant sur la tenue des Jeux olympiques à Paris comme prévu en juillet 2024. Il l'a dit au journal le Monde.

A cause de la crise sanitaire, Tokyo a repoussé ses JO d'un an, mais pour Paris, pour l'instant, le calendrier ne bouge pas. "Il sera respecté", affirme le président du comité d'organisation des JO-2024 de Paris.

Malgré la pandémie, par exemple, le chantier du village olympique n'a pas pris de retard, assure Tony Estanguet. Tout est prêt pour que les travaux commencent au printemps.

La pandémie n'entame pas non plus semble-t-il l'enthousiasme des Français : selon un sondage réalisé fin décembre 2020, 84% des Français sont favorables aux Jeux, indique le patron de Paris-2024.

Des cérémonies en dehors du stade

La priorité, en 2021, c'est de définir le concept des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques, indique Tony Estanguet. Ce sont les moments les plus regardés pendant les Jeux.

Il aimerait innover. Il voudrait faire sortir ces cérémonies du stade, ce qui serait une première dans l'histoire des Jeux. Il réfléchit, dit-il au Monde, à la place que pourrait avoir la Seine.

"Les quais peuvent accueillir beaucoup de monde et cela mettrait en valeur un patrimoine qui existe plutôt que de faire des tableaux dans un stade. Et on serait en lien avec la Seine-Saint-Denis grâce au canaux", analyse-t-il.

Dans l'idéal, il souhaiterait faire deux cérémonies au Stade-de-France et deux dans Paris.

La billetterie et la sécurité

Organiser des cérémonies à l'extérieur du stade pose le problème de la billetterie. Si Tony Estanguet imagine une partie gratuite, ce qui serait "un message très fort", il n'abandonne pas la billetterie. Selon lui, ces cérémonies au cœur de Paris pourraient permettre d'accueillir plus de monde et le prix des billets pourrait baisser.

Reste le problème de la sécurité. Tony Estanguet en est conscient mais il met en avant l'expérience de Paris qui a déjà organisé de grands événements sur les Champs-Elysées ou le Champ de Mars.