JO Paris 2024 : un calendrier respecté mais une carte des sites olympiques toujours en discussion

La Journée olympique se déroule ce jeudi 23 juin, l'occasion de faire le point sur les JO qui arrivent chez nous dans 25 mois. La cérémonie d'ouverture se déroulera le 26 juillet 2024. Si les modalités autour de cet événement restent encore à déterminer, plusieurs autres dossiers sont encore sur la table, notamment la question de l'attribution des sites sportifs.

Les chantiers avancent

Sur le calendrier, pas d'alerte rouge, précise les organisateurs. Les infrastructures en construction devraient être livrées dans les temps, notamment le village olympique en Seine-Saint-Denis qui accueillera plus de 10.000 athlètes. "En ce moment, c'est un étage qui est construit tous les 8 jours", explique-t-on à Paris 2024. En revanche, les discussions sont toujours en cours autour de l'attribution de certains sites. Si la boxe arrive en Seine-Saint-Denis, peut-être sur la commune de Villepinte, le tir lui pourrait atterrir à Châteauroux mais là encore rien d'officiel.

Le basket à Lille et Paris ?

Il y a aussi la question du basket qui donne du fil à retordre aux organisateurs. C'est l'une des compétitions les plus suivies pendant les JO, en terme d'audience, et plusieurs joueurs de l'équipe de France mais également la FIBA, la fédération internationale poussent pour que tous les matches se déroulent à Paris. De son côté, Paris 2024 avance un autre scénario avec des matches de la phase préliminaire qui se joueraient au stade de Lille et les phases finales à Bercy. Pour le handball, ce serait l'inverse : la phase de poule commencerait au parc des expos de la Porte de Versailles et la finale se jouerait à Lille.

Toutes ces pistes seront discutées ce jeudi, en bureau exécutif. Le CIO, le comité international olympique, s'est invité dans la partie pour jouer le rôle de médiateur et "à la fin s'il le faut, c'est lui qui tranche", prévient-on à Paris 2024. Le comité d'organisation, lui, maintient que la piste lilloise est la "solution, la plus équilibrée techniquement, géographiquement et économiquement", alors que le budget global des Jeux de Paris atteint aujourd'hui les 7,3 milliards d'euros, plus que les 6,2 milliards prévus initialement. Ce budget sera examiné et révisé si besoin en décembre.

Une journée olympique au pied du Stade de France

Paris 2024 espère entériner une carte définitive des sites lors de son prochain conseil d'administration prévu le 12 juillet. D'ici là, une grande journée olympique est prévue ce dimanche 26 juin aux abords du Stade de France à Saint-Denis avec des animations sportives, des concerts et de nombreux champions qui seront également présents.