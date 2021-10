Paris : 300 manifestants place Stalingrad contre l'absence de prise en charge des toxicomanes

Les habitants du 19ème arrondissement étaient de nouveau dans la rue, ce samedi après-midi place Stalingrad, pour protester contre l'absence de prise en charge à leurs yeux d'usagers de crack. Alors que les personnes concernées ont été déplacées des abords du jardin d'Eole vers la porte de la Villette depuis plusieurs jours, de façon temporaire, 300 riverains qui s'inquiètent toujours de la situation ont manifesté selon la préfecture de police. Des collectifs de quartiers venus dire "non aux salles de consommation et de repos dans les zones d'habitation et de commerces" et "oui à une prise en charge en charge digne des toxicos".

Les toxicomanes, désormais regroupés à la limite entre Paris et la Seine-Saint-Denis, devraient se voir proposer prochainement des solutions d'hébergement et d'accompagnement : c'est en tout cas l'objectif que vise la mairie de Paris avec la préfecture. Le renforcement des mesures d'hébergement a ainsi été acté avec 400 lits supplémentaires.

Opposés à de nouvelles "salles de shoot"

Les habitants sont aussi vent debout contre l'installation prochaine de nouvelles "salles de shoot". Le Premier ministre Jean Castex a validé la demande de la mairie de Paris mi-septembre pour en installer au moins quatre de plus dans la capitale. Si les lieux restent à définir, les rassemblements contre la mesure se sont multipliés ces dernières semaines, notamment dans le 20ème arrondissement, où le projet a été abandonné.