Paris : 35% des annonces locatives dépassent le plafond légal des loyers dans la capitale

La Fondation Abbé Pierre a analysé des milliers d'annonces immobilières pour mesurer le degré de respect de l'encadrement des loyers à Paris.

Les premiers résultats de l'étude sont inquiétants. La loi n'est pas respectée. Il y a 35 % des annonces rédigées entre août 2020 et août 2021 qui dépassent les plafonds de loyer autorisés par la loi dans la capitale, indique cette étude 2021. Le montant des loyers dépasse de 20 % le loyer médian.

L'étude a été publiée ce lundi. Elle précise qu'une annonce qui dépasse les plafonds autorisés "n'est pas forcément dans l'illégalité", du fait d'une possible différence avec le bail effectivement signé ou des caractéristiques particulières du logement.

C'est dans les quartiers les plus chers que l'encadrement des loyers est le moins respecté

"De manière générale, c’est dans les quartiers les plus chers, à l’Ouest et dans le centre de Paris, là où le marché est le plus tendu, que l’encadrement est le moins respecté. Les petits logements sont aussi ceux qui dépassent le plus fréquemment les plafonds de loyer, au détriment de leurs locataires, souvent les ménages les plus jeunes et les plus modestes".

Des loyers trop élevés (Capture) - Fondation Abbé Pierre

Le dépassement est en moyenne de 196 euros par mois. "Ainsi, indique le communiqué de la Fondation Abbé Pierre, des milliers de ménages parisiens qui pourraient économiser environ 2 000 € par an si la loi était appliquée en sont privés".

Des annonces non conformes plus présentes sur certaines plateformes et agences

Il y a une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives. "Par exemple, PAP concentre 54 % d’annonces non-conformes contre 22 % pour Le Bon Coin", indique l'étude.

Sur les site Internet - Fondation Abbé Pierre

Le constat est le même pour les réseaux d’agences immobilières. Là aussi l'enquête constate de fortes disparités. Pour l’échantillon analysé, les annonces de Guy Hoquet sont non conformes pour 33 % d’entre-elles, lorsque Foncia n’en recense que 7 %. La Fondation estime que les professionnels de l’immobilier devraient s’assurer que leurs clients respectent scrupuleusement la loi.

Pour la Fondation Abbé Pierre des campagnes d'information sont nécessaires

Pour faire respecter la loi, des campagnes d’information à destination des locataires et des bailleurs doivent être mises en œuvre, estime la Fondation Abbé Pierre.

Il faut également mobiliser les locataires pour les inciter à engager des recours face à leurs bailleurs, grâce à l’action des associations et acteurs publics comme la CAF ou l’ADIL.

Enfin, les sanctions doivent être effectives avec des amendes dressées par la préfecture, laquelle devrait être beaucoup plus réactive sur ce sujet face aux bailleurs indélicats, souligne la Fondation.