Paris : 4 ans après sa mise en place, l'interdiction de fumer dans les espaces verts divise

Ce mercredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. En France, 31,9% des 18-75 ans déclaraient fumer en 2021, dont un quart au quotidien, selon Santé Publique France. Le défi reste de faire baisser le nombre de fumeurs. Le tabagisme reste toujours la première cause de mortalité évitable avec plus de 75 000 décès estimés en France en 2015, soit 13% des décès chaque année dans le pays. A Paris, plusieurs initiatives ont été prises dernièrement : en 2015, 6 jardins sans tabac ont été expérimentés . Depuis, l'initiative a été étendue : nous en sommes aujourd'hui à plus de 70 parcs ou jardins où la cigarette est interdite.

Une initiative qui divise, fumeurs, comme non fumeurs. Assis sur un banc, face à la fontaine du parc Georges Brassens, dans le XVe arrondissement, Hicham, 43 ans, tire sur sa cigarette. Il suit une formation dans l'informatique, et comme chaque jour, il vient ici fumer une ou deux cigarettes. "Je n'étais pas au courant", assure-t-il quand on évoque avec lui l'interdiction.

"Il faut arrêter d'emmerder les fumeurs !"

Des panneaux situés à l'entrée du parc indiquent pourtant clairement : "vous entrez dans un jardin sans tabac". Plein de bonne volonté, Hicham assure être prêt à changer ses habitudes, et à renoncer à la cigarette ici. Sur le banc juste à côté, Martin apprécie : "Pour moi, ça devrait être interdit partout de fumer dans les parcs".

Il évoque les enfants qui ont besoin d'être préservés de la cigarette dans les espaces publics, les sportifs qui doivent pouvoir se dépenser sans respirer l'odeur du tabac. Marie, qui fait une pause pendant son jogging, n'est elle, pas du tout sur la même longueur d'ondes : "Il faut arrêter d'emmerder les fumeurs ! Ce n'est pas une ou deux cigarettes qui vont polluer l'air de tout un parc. Je comprends parfaitement ceux qui continuent". Un autre fumeur que l'on croise, et qui ne souhaite pas donner son prénom, estime que "le volume d'air est suffisant pour permettre de fumer, c'est exagéré, on ne peut pas m'interdire de fumer ici !". Il se dit prêt à payer l'amende de 38 euros encourue s'il est pris en flagrant délit.

Ne pas jeter les mégots n'importe où, un principe qui met tout le monde d'accord

L'essentiel, aux yeux de tout le monde, reste que la fumée de cigarette ne soit pas dirigée vers les non-fumeurs. Et que les mégots ne soient pas jetés n'importe où. Règle respectée, dans l'ensemble, le parc Georges Brassens est loin d'être envahi par les mégots.