Paris : 600 migrants plantent leurs tentes dans le parc André-Citroën

Un camp de 600 exilés s'est installé ce mercredi à Paris dans le parc André-Citroën (15e arrondissement). C'est le Collectif "Réquisitions" qui mène cette action pour obtenir une prise en charge et un hébergement de ces migrants.

Six cents exilés ont envahi ce mercredi le parc André-Citroën dans le 15e arrondissement de Paris, tout près de la préfecture d'Ile-de-France. Le "Collectif Réquisitions", qui est à l'origine de cette action, demande une prise en charge et des hébergements pour ces hommes et ces femmes sans abri. Il y aurait une cinquantaine d'enfants sur place. Il interpelle le préfet.

Il menace d'installer un camp dans le parc. Des tentes ont déjà été montées. L'association Utopia 56 précise dans un tweet que ces personnes "afghanes, ivoiriennes ou somaliennes avec un travail ou scolarisées ont toutes le droit d’être logées".

Elle demande la réquisition de logements vides et elle rappelle que selon l'Insee, il y en aurait 400.000 en Ile-de-France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il s'agit de la 10e action du "Collectif Réquisitions", dans lequel figurent également Solidarité migrants Wilson, Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs et le DAL.

En juillet, le collectif avait occupé la très chic place des Vosges, dans le 4e arrondissement de Paris, après un gymnase de la mairie en mai et une ancienne école maternelle en janvier.

"Ces actions ont permis à plus de 3.600 personnes d'avoir un abri. Ce n'est pas un plaisir mais c'est le seul moyen de faire respecter leur droit à un hébergement digne. Et cela montre que quand l'État veut, l'État fait", estime Philippe Caro, de l'association Solidarité migrants Wilson.