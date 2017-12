Paris : 685 000 euros pour un plan d'urgence inédit pour les enfants des rues dans le 18e

Une soixantaine d'enfants marocains, sans attache, errent depuis plusieurs mois dans le quartier de la Goutte d'Or. Un plan d'urgence pour les aider et les accompagner est soumis au vote ce lundi lors du dernier conseil de Paris.

685 000 euros, voilà l'enveloppe prévue pour ce dispositif expérimental et global que veut mettre en place la mairie de Paris. Plusieurs pistes : multiplier les maraudes spécifiques, mettre en place des accueils de jours, et aussi de nuit pour les plus vulnérables.

Un plan mené d'ampleur sous convention du Centre d'action sociale protestant (CASP), avec diverses associations. Le but étant de réussir à accompagner ces jeunes alors que tous les dispositifs précédents ont échoué. Ces enfants, des mineurs pour la plupart, souvent toxicomanes, sont livrés à eux même, et refusent d'être pris en charge jusqu'à présent.

Ils se retrouvent dans le square Bashung où ils ont élu domicile. Et pour vivre - survivre - ils volent : vol a la tire, arrachage de collier, cambriolage... Face aux désarrois des habitants, la Ville prévoit de renforcer la sécurité également.

Mais le défi principal, c'est bien de réussir a créer un lien avec ces jeunes, savoir d'où ils viennent, pour aussi tenter de retrouver leur famille, un travail collectif mené avec le ministère de la Justice, et l'amabassade du Maroc.