Paris : des places de cinéma gratuites pour près de 7.500 jeunes femmes des quartiers prioritaires

"Toutes au cinéma" ! C'est le mot d'ordre d'une opération lancée par la préfecture de Paris au début du mois. Plus de 7.400 jeunes parisiennes, habitants des quartiers prioritaires et âgées de 11 à 20 ans, ont reçu une entrée pour voir un film au cinéma cet été. Objectif : les décloisonner.

"On se fait une toile ?" Voilà une phrase que certains prononcent toutes les semaines, alors que c'est un vrai luxe pour d'autres, et en particulier les filles. C'est pour remédier à ces deux injustices que la préfecture de Paris et la CAF ont lancé, le 6 juillet, l'opération "Toutes au ciné !", au cinéma Pathé de Beaugrenelle, à Paris. Plus de 7.400 jeunes parisiennes, âgées de 11 à 20 ans ont reçu une entrée pour voir un film au cinéma cet été. Il s'agit de parisiennes habitants dans l'un des 20 quartiers prioritaires de la ville de Paris. Une façon de décloisonner ces jeunes filles, qui trop souvent restent dans leurs quartiers.

Les filles, davantage absentes des services sociaux, culturels et sportifs

"On va regarder Conjuring en 4DX", se réjouis Fatoumata, 18 ans, venue du 19e arrondissement de Paris. Assise dans un fauteuil rouge, accompagnée de ses deux copines, elle se réjouit de cette soirée cinéma. Un luxe depuis qu'elle est devenue majeure. "Avant, c’était 4 euros la place, maintenant elle est à 12 euros, voire 16 euros par endroits", explique la jeune fille.

Soirée cinéma entre copines pour les participantes de l'opération. © Radio France - Angèle Roubaud

L'argent constitue donc l'un des freins, mais ce n'est pas le seul. Cette action, d'un montant de plus de 150.000 euros, est financée par la préfecture de région Île-de-France et la CAF, pour aider les jeunes filles à sortir de chez elles, grâce à la culture. Car les filles sortent moins que les garçons, elles sont moins nombreuses en centres de loisir et elles sont aussi moins accompagnées par les services sociaux. "On s'est rendu compte qu'on prenait en charge plus de garçons que de filles. Elles ne représentent que 25% du public que l'on accompagne. Ce sont en quelque sorte 'les invisibles parmi les invisibles'", estime la préfète Magali Charbonneau, directrice de cabinet du préfet de région. "Et puis cela permet également de soutenir l’industrie du cinéma qui a tant souffert ces derniers mois".

"Les réintégrer à la vie de la Cité"

Le but, au-delà de cette opération, est d'encourager ces filles à faire valoir leurs droits. "Qu'elles se rendent compte qu'il y a autour d'elles plein d'activités sportives et culturelles qui peuvent les intéresser. L'objectif est vraiment de les réintégrer à la vie de la Cité", détaille Marie-Christine Falleur, directrice adjointe de la CAF de Paris.

L’opération "Toutes au ciné !" est portée également par deux associations : Cultures du Cœur de Paris (qui favorise l'accès à la culture pour les plus démunis) et l’Entraide du cinéma. Un bilan sera réalisé en fin d'année, et si l'essai est concluant, l'opération pourrait être renouvelée l'année prochaine.