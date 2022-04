Paris à la traîne dans le palmarès des villes où il fait bon vivre avec un chien.

Où fait-il bon vivre avec un chien en France ? Le magazine 30 millions d'amis répond à cette question en publiant, dans son numéro du mois de mai, un palmarès qui prend en compte plusieurs critères, notamment l'accès aux espaces verts et aux transports. C'est Nice qui arrive en tête, suivie de Montpellier et Grenoble. Le classement ne prend en compte que les villes de plus de 100.000 habitants, soit 42 au total. En région parisienne, la première est Boulogne-Billancourt, classée 11e. Montreuil est à la 14e place, Paris à la 24e. Argenteuil et St-Denis sont en queue de peloton, respectivement 39e et 40e.

La capitale serait donc à la traîne en matière d'accueil canin. Les promeneurs croisés au jardin du Ranelagh, dans le XVIe arrondissement, en ce lundi de Pâques sont plutôt d'accord avec le constat. Certains regrettent l'absence de distributeurs de sacs à déjections. D'autres le nombre restreint d'espaces verts autorisés. Dans la plupart des parcs disposant d'une aire de jeux pour enfants, les chiens ne sont en effet pas acceptés, même tenus en laisse. Lorsqu'ils le sont, les pelouses et massifs leur restent interdits. Une vingtaine d'espaces canins ont été créés par la mairie, pour que les animaux puissent s'ébrouer en liberté. Insuffisant, selon Catherine. Originaire du Canada, elle vit dans le XVIIe arrondissement et se souvient que dans son pays natal, "les chiens sont les bienvenus partout".

xxxx

Reportage au jardin du Ranelagh dans le XVIe arrondissement Copier

Catherine est originaire du Canada où, dit-elle, "les chiens sont les bienvenus partout" © Radio France - Sarah Tuchscherer

Boulogne-Billancourt en tête en Ile-de-France

Parmi les villes qui tirent leur épingle du jeu en région parisienne, Boulogne-Billancourt se distingue, outre l'existence de son bois, prisé des propriétaires de chiens, par son réseau de 185 distributeurs de sacs à déjections. "Beaucoup de villes en mettent à disposition et ça marche ! relève Katia Renard, rédactrice en chef de 30 millions d'amis. Là où les villes accompagnent les propriétaires, ils n'ont plus aucune excuse pour ne pas ramasser. Le volet répressif doit être complété par un volet éducation, sensibilisation. A Paris, ça n'est pas encore le cas". En cas de non-ramassage, un propriétaire s'expose à une amende de 135 euros.

Bien que ne disposant pas de distributeurs de ce type (ils coûtent 300 euros l'unité), la ville de Montreuil est "très investie dans la défense de la cause animale", selon 30 millions d'amis. Elle a notamment présenté l'an dernier un plaidoyer pour l'animal. Concernant Argenteuil et St-Denis, Katia Renard fait montre d'indulgence : "ce sont des villes populaires, qui ont des préoccupations sociales qui l'emportent sur la prise en compte de la place du chien en ville".