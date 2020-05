Paris : à peine installé, un petit camp a été rapidement démantelé quai de la Loire

En Île-de-France, l'Etat héberge actuellement 131 000 personnes chaque soir dans des structures d'hébergement d'urgence.

Face à l'épidémie du Covid-19, 8 600 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes depuis mars pour les personnes en situation de rue. Près de 5 000 places hivernales supplémentaires ont été maintenues ouvertes et le resteront jusqu'à la fin juillet.

Ce jeudi matin un nouveau camp sauvage qui rassemblait 80 personnes a été démantelé. Il s'était monté dans la nuit de mardi. Les 66 personnes en famille et les 14 hommes isolés ont été mis à l'abri.

L'opération a été menée par la préfecture de région et de Paris, la Ville de Paris et l'association France Terre d'asile appuyées par la préfecture de police. C'est la quatrième intervention (dans les secteurs d'Aubervilliers, canal de l'Ourq et de la Villette, quai de la Loire) de ce type depuis le 16 mars 2020.