Paris : #AlloMichel, un hashtag pour épingler les voitures de police mal garées

Pour réagir à une lettre du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui est contre la création d'une piste cyclable rue de Rivoli, Paris en Selle invite les internautes à partager des photos de voitures de police mal garées avec un hashtag #AlloMichel. L'action a commencé mercredi 16 août 2017.

Le #AlloMichel fait des adeptes sur twitter. L'association de cyclistes Paris en Selle a lancé ce hashtag mercredi 16 août 2017. Elle propose aux internautes de poster des photos de voitures de police mal garées. Elle a choisi cette action pour réagir à une lettre du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui est opposé à l'aménagement d'une piste cyclable rue de Rivoli.

Faites ce que je dis mais pas ce que je fais @PNationale@Place_Beauvaupic.twitter.com/OnzAgK7GSm — Maxime VDG (@VDGMaxime) June 16, 2015

#allomichel pause kebab sur la voie bus, ca compte ? pic.twitter.com/2dwaSt2H8A — Julie Noël (@Juno_noel) August 20, 2017

Le préfet est contre la piste cyclable à deux voies rue de Rivoli

Dans une lettre envoyée à la Ville le 24 juillet 2017, le préfet de police de Paris émet plusieurs réserves sur cet aménagement. Une piste cyclable à double sens va voir le jour rue de Rivoli entre la place de la Bastille à la place de la Concorde. Finies les deux files pour les automobilistes. Ils n'auront plus qu'une seule voie de circulation à côté du couloir de bus et de la piste cyclable. Selon le Préfet, cet aménagement peut poser des problèmes de sécurité et engorger des axes proches. Il demande à la Mairie de maintenir les deux voies de circulation pour les voitures.

La mairie de Paris de son côté ne donne pas suite. Pas question de revoir le plan de réaménagement. Depuis la loi de décentralisation de février 2017, c'est la Ville et pas la préfecture qui a la gestion de cet axe routier.

Le #AlloMichel repris par les internautes dans toute la France

#allomichel#gcum c'est pas à Paris mais a #Yeu, du coup on peut se garer sur la PC si on fait un combo avec le passage piéton ? pic.twitter.com/Xo7pGoerqk — Luk Kant (@Lukkant) August 21, 2017