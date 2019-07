Paris : après quatre mois de travaux, le Fouquet's rouvre ses portes

Champs-Élysées, Paris, France

Après quatre mois de travaux, le Fouquet's rouvre enfin ses portes au public ce dimanche à partir de 7h30. La célèbre brasserie parisienne située sur l'Avenue des Champs-Elysées avait été pillée et incendiée en mars dernier en marge d'un rassemblement des "gilets jaunes". Elle est désormais restaurée. La centaine d'employés du restaurant - qui appartient au groupe Barrière - va donc pouvoir de nouveau accueillir les clients dans la salle principale.

La centaine de personnes employée dans le restaurant s'affaire avant la réouverture. Tout doit être prêt avant la venue des premiers clients. © Radio France - Kathleen Comte

Et le personnel semble ravi. C'est le cas de Vakhtang Meliava, le chef des cuisines du Fouquet's. Il est très heureux de retrouver ses fourneaux : "On va de l'avant. On a finaliser les cartes d'été la semaine dernière. On renifle à nouveau cette salle, ce passé, c'est un bonheur. On retrouve cette émulsion faite de stress, de plaisir de retrouver les clients, d'envie.. _Bref c'est la réouverture_."

Vakhtang Meliava est le chef des cuisines du Fouquet's et il est ravi de retrouver ses fourneaux. La carte d'été du restaurant a été finalisée la semaine dernière. © Radio France - Kathleen Comte

Et le résultat est là. Que l'on soit face au Fouquet's dehors ou à l'intérieur, impossible de dire qu'il y a encore peu, l'endroit était inaccessible. Pour Géraldine Dobey, directrice générale de l'hôtel Barrière-Le Fouquet's Paris, c'était important de rouvrir l'établissement au plus vite : "_Le Fouquet's c'est avant tout le symbole de la grande restauration parisienne_. N'oublions pas que nous sommes là depuis 120 ans. C'est ça le symbole de cette maison."

La brasserie a été refaite à l'identique

Pendant ces travaux, le personnel n'était pas au chômage complet. Il y a eu une l'activité partielle car la brasserie appartient au Groupe Barrière qui possède plusieurs établissements. Alors certains sont allés travaillés dans d'autres villes le temps des travaux (c'est notamment le cas du chef Meliava qui est allé à La Baule). D'autres ont été appelés pour des événements ponctuels. Enfin, le premier étage de la brasserie - la salle des banquets - n'ayant pas été touché par les dégradations, il est resté ouvert, permettant à plusieurs employés de continuer à exercer leur métier.

Les zones touchées par les dégradations ont été rénovées à l'identique. Le coût des travaux n'a pas été communiqué. © Radio France - Kathleen Comte

Enfin, sachez que les zones dégradées de la brasserie ont été refaites à l'identique. Le Fouquet's avait en effet connu de gros travaux en 2017. Les responsables de l'établissement n'ont donc pas voulu changer à nouveau le décor de l'établissement. L'ouverture officielle pour les clients est prévue à 7h30 ce dimanche. Le coût des travaux n'a pas été communiqué.