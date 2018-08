Avec une dizaine de restaurants, boutiques et même une salle de sport, Beaupassage (Paris 7e) se veut le nouveau repère des amoureux de gastronomie. Quatre chefs étoilés ont ouvert là de nouveaux établissements, avec pour ambition de proposer des produits de grande qualité à des prix raisonnables.

Le café Pierre Hermé, voisin de la boulangerie Thierry Marx et des restaurant de Yannick Alléno et Anne-Sophie Pic

Paris, France

Beaupassage, la nouvelle adresse des grands chefs parisiens, a ouvert ses portes au public pour la première fois samedi matin. Située au 53-57 rue de Grenelle dans le 7e arrondissement, cette discrète allée piétonne accueille une petite dizaine de restaurants, boutiques et même une salle de sport, fondée par un ancien champion de boxe.

17 étoiles cumulées dans un micro-village

Les chefs étoilés Yannick Alleno, Thierry Marx, Anne-Sophie Pic et Olivier Bellin y ont chacun leur établissement avec des tarifs accessibles. Pierre Hermé a ouvert un café qui propose les fameux macarons, des assiettes salées mais aussi un petit-déjeuner parisien à 14 euros.

Honnêtement, dans le quartier on est plutôt entre 20 et 25€, alors faire ça chez Pierre Hermé, je trouve ça formidable - Olivier, habitant du 6e arrondissement

Les premiers visiteurs, des habitants du quartier pour la plupart, ont apprécié ce "havre de paix", comme Nicolas qui trouve très agréable l'allée piétonne, "pas de voiture" devant les terrasses : un luxe.

L'Allénothèque, restaurant et cave-à-vins (700 bouteilles) fondée par Yannick Alléno, deux fois triplement étoilé au guide Michelin, propose en semaine une formule midi de l'entrée au dessert pour 42 euros, de quoi séduire Patricia et son mari, un couple de parisien qui n'a jamais osé franchir la porte d'un établissement du chef, à cause du prix.

Les plus pressés, ceux qui travaillent dans le quartier, préféreront peut-être encore Daily Pic, la cantine d'Anne-Sophie Pic, qui ouvrira courant septembre et proposera une gamme de verrines salées et sucrées pour 15,90€ le menu.

Au total, les chefs présents à Beaupassage cumulent ensemble 17 étoiles.

Un alliage d'ancien et de moderne

Le projet a démarré en 2012 lorsque le groupe immobilier Emerige a obtenu un premier permis de construire. Beaupassage est situé à la fois à la place d'un ancien garage et d'un cloître. L'entreprise avait dès le début la volonté d'un lieu gastronomique mais accessible.

Côté garage © Radio France - Margot Delpierre