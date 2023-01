Paris : bientôt de nouvelles pistes cyclables pour les JO

"Moins de voitures pour un air plus pur", tel pourrait être le slogan de cette année 2023 pour Anne Hidalgo. La maire de Paris a fait le tour des projets qui lui tenaient à cœur, ce mardi à l'occasion de la cérémonie des vœux à l'Hôtel de Ville.

Ce programme passe par l'aménagement de pistes cyclables supplémentaires. Plus de 45 kilomètres verront le jour en 2023 sur la totalité des arrondissements parisiens. Et début février sera dévoilée la carte des "olympistes". Ces pistes "relieront les sites olympiques et resteront après les Jeux", promet Anne Hidalgo.

La maire de Paris annonce aussi que 20 nouvelles "rues aux écoles" vont voir le jour en 2023. Le rythme des plantations d'arbres va plus que doubler dans la capitale, et plus de 50 000 mètres carrés d'espaces verts seront crées dont 30 cours Oasis, 7 nouveaux parcs et jardins et 3 nouvelles promenades.