En 2020, les quatre premiers arrondissements de Paris vont fusionner pour former un seul grand arrondissement. Le nom plébiscité par les Parisiens est Paris Centre. Et c'est la mairie du IIIe arrondissement qui a été choisie pour être la future mairie centrale.

Paris, France

Les Parisiens ont voté et le futur grand arrondissement central s'appellera Paris Centre. Les autres alternatives étaient Paris 1234, Cœur de Paris et Premiers arrondissements. 50,49 % des votants se sont prononcés en faveur de l'actuelle mairie du IIIe arrondissement de Paris pour devenir la marie du futur arrondissement, avec un taux de participation de 24.5%. Ils avaient le choix entre celles du IIIe et du IVe.

L'objectif de cette fusion est de faire des économies en regroupant les services administratifs de ces arrondissements moins peuplés. Paris Centre rassemblera environ 100.000 habitants ce qui correspondra donc d'un budget plus conséquent.

"Aujourd'hui, on est obligé de mobiliser trois années d'exercice pour construire une petite place dans mon arrondissement, j'ai également dû renoncer à organiser certains événements culturels faute de moyens, explique le maire écologiste du IIe arrondissement, Jacques Boutault. Ça fait partie des exemples de projets que nous pourrons mener après la fusion".

Moins de mairies, moins de proximité?

Un enthousiasme qui n'est pas partagé par le maire Les Républicains du Ier arrondissement, Jean-François Legaret. Ce dernier avait appelé au boycott de la votation citoyenne. Selon lui, la fusion des arrondissements risque d'entraîner une perte de proximité avec les habitants.

La fusion sera effective au lendemain des élections municipales de 2020. Mais que les Parisiens se rassurent, ils recevront toujours leur courrier à la même adresse puisque les codes postaux seront inchangés.