Les camions de livraison qui s'arrêtent en pleine journée, à cheval sur le trottoir, et entraînant de gros bouchons : Certibruit en a fait son ennemi. Cette association encourage les livraisons de nuit, et sans gênes pour les riverains.

Paris : Certibruit, l'association qui milite pour des livraisons de nuit et silencieuses

Paris, France

Des camions, des camionnettes, en warnings, qui stationnent en double file le temps de faire leur livraison. Derrière, une file de voitures, qui s'impatientent et klaxonnent : c'est le quotidien de nombreux franciliens et parisiens.

Les livraisons peuvent être très bruyantes : les transporteurs certifiés Certibruit utilisent des machines ne produisant pas plus de 60 décibels. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour faire face à ces nuisances quotidiennes, l'association Certibruit milite pour des livraisons nocturnes et en silence. Elle accompagne les enseignes qui souhaitent engager la transition et décerne un label, « Livraisons de nuit respectueuses des riverains et de l’environnement ». A Paris, le 28ème magasin vient tout juste de recevoir sa certification. Ils sont une cinquantaine partout en France.

Le reportage de France Bleu Paris sur la démarche Certibruit dans les rues parisiennes. Copier

Pour obtenir le sésame, il faut que le matériel employé soit certifié Peak, c'est à dire qu'il ne produise pas plus de 60 décibels, l'équivalent d'une conversation entre deux personnes à volume normal. "Cela concerne le hayon élévateur ou le groupe frigorifique", sur les camions, détaille le président de l'association, Guy Thomas. "Mais aussi les moyens de manutention : ce qui est trans-palettes, rolls". A cela viennent s'ajouter des formations pour les salariés des entreprises : "que ce soit le conducteur, le personnel de réception ou le directeur du magasin. On leur dit par exemple de ne pas parler trop fort, de ne pas s'invectiver, de ne pas heurter de paroi métallique, de ne pas franchir les trottoirs en faisant des claquements, qui réveilleraient les riverains."

Commerces et riverains peuvent contacter l'association

Le gain, c'est certes une diminution notable des nuisances, mais aussi des avantages pour les entreprises certifiées. Les transporteurs diminuent leur temps de livraison, en évitant les embouteillages de la journée. Pour les enseignes, des magasins livrés la nuit, ce sont des rayons approvisionnés avant l'ouverture et donc un panier moyen qui augmente, fait valoir l'association.

Les entreprises reçoivent des conseils pour diminuer les nuisances sonores. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les entreprises qui souhaiteraient se faire certifier ou se faire accompagner peuvent en faire la demande sur le site internet de Certibruit. Une démarche qui n'est pas réservée qu'aux professionnels : si vous aimeriez bien voir un supermarché près de chez vous s'engager pour la réduction des nuisances sonores, vous pouvez également joindre l'association par mail, à contact@certibruit.fr.