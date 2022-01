Paris : dans ce cabinet de géomètre, les absences dues au Covid compliquent la gestion du quotidien

Les locaux du cabinet de géomètre Tartacède-Bollaert sont beaucoup plus calmes ces jours-ci, 15% de l'effectif est absent à cause du Covid

"Le gagnant du jour s'appelle Basile !" C'est par cet appel plein d'ironie lancé à la cantonade dans l'open-space du cabinet de géomètre Tartacède-Bollaert que Lionel Daragon, responsable du planning, annonce la nouvelle à l'équipe : un nouveau cas de Covid vient d'être confirmé. "C'est un collègue qui est venu ce matin, il avait quelques symptômes, le nez qui coule, des courbatures, la gorge qui gratte, on lui a demandé d'aller se faire tester et voilà..." soupire Lionel. Il va maintenant devoir pallier cette absence de cinq jours minimum, le plus urgent étant ce rendez-vous de bornage (délimitation d'une propriété) fixé à 10h30 le matin même.

Du retard dans les dossiers

Dans cette PME de quarante salariés, chaque absence se traduit par un retard dans un ou plusieurs dossiers. Le patron, Fabian Bollaert en compte une ou deux de plus chaque jour depuis le retour des vacances de Noël : "On travaille beaucoup avec des promoteurs immobiliers qui ont des échéances importantes, ils ont des permis et des offres d'achat à déposer, ils ont besoin de nos plans et de nos surfaces. Malheureusement on a plusieurs clients actuellement qui ne sont pas contents, on espère qu'ils comprendront".

Difficile pour Fabian de faire autrement qu'en appeler à l'indulgence de ses clients, car de nombreuses missions assurées par le cabinet ne peuvent pas être réalisées en télétravail. "Chaque jour, explique-t-il, un tiers de l'effectif part sur des chantiers. Pour les postes de dessin par exemple, on travaille avec des scanners 3D, des appareils qui produisent énormément de données qui sont très lourdes à traiter. Si on n'a pas ça à domicile, on ne peut pas travailler efficacement". Vendredi, sept salariés manquaient à l'appel, atteints du Covid, soit un peu plus de 15% de l'effectif total de l'entreprise.