Paris : de jeunes enfants vivent dans la rue entre violence et drogue

On pourrait se croire au Brésil , avec les enfants des rues dans les favélas. Mais non. Nous sommes en pleine Paris, dans le 18 e arrondissement. Des enfants d'une dizaine d’années sont livrés à eux-même. On les croise dans le quartier de la Goutte-d'or. Ils vivent dans la rue. Ils dorment dans les squares ou dans les autolib dont ils forcent les portières. Ils sniffent de la colle et ils sont parfois violents. Les commerçants du quartier et les riverains se sentent impuissants. Les autorités et les associations n'ont, pour l'instant, aucune solution.

Le journaliste Jérôme Jadot de France Info est allé à la rencontre de ces enfants de la rue.