Paris : découvrez la tour Eiffel de demain

D'ici 2024, la tour Eiffel va être remise en valeur. Un mur de verre mais aussi des jardins paysagers, plus de ventes de billets en ligne et moins de files d'attente vont permettre au monument emblématique de Paris de retrouver une place centrale dans la capitale.

La tour Eiffel va subir un sérieux lifting d'ici 2024. Le projet de modernisation devrait être doté de 300 millions d'euros sur quinze ans. Il devrait être voté en septembre 2017 à Paris.

Un mur de verre

Les barrières, qui sécurisent actuellement la tour, ne sont pas très belles. Elles vont être remplacées par une enceinte de verre pare-balles transparente de trois mètres de haut côté Seine et côté Champ-de-Mars. L'architecte autrichien, Dietmar Feichtinger, qui a déjà à son actif la passerelle Simone de Beauvoir à Paris, a été chargé de créer ce mur de verre. Les entrées et les sorties se feront sur les côtés qui accueilleront une grille. L'accès au parvis sera toujours libre et gratuit. Les contrôles ne changent pas avec des palpations, des scanners et des portiques pour ceux qui entrent dans la tour. Les travaux du nouveau dispositif coûteront 20 millions d'euros. Ils commenceront en octobre 2017 pour une mise en place en 2018.

Des jardins paysagers

Le site de la tour Eiffel s'agrandit. Il triple pour atteindre cinq hectares qui vont englober les jardins. Ils seront paysagés par l'agence suisse Vogt Landscape. Ils vont retrouver l'esprit de leur créateur Jean-Charles Alphant. On revient au dessin d'origine avec des points de vue et une petite butte.

L'accueil

Ce sont les files d'attente que les visiteurs critiquent le plus. Il faut aujourd'hui entre dix minutes et deux heures et demie pour entrer dans la tour. Pour réduire cette attente, les billets seront mis en ligne avec des tranches horaires. En 2019, 80% des billets seront disponibles sur internet. Les visiteurs pourront aussi attendre à l'abri dans de nouveaux espaces qui restent encore à définir.

Les tarifs

Les prix des billets vont augmenter mais on ne sait pas encore de combien. Aujourd'hui, ce prix est de 17 euros maximum. La billetterie rapporte 60 millions d'euros par an.

L'entretien

La tour Eiffel devrait être repeinte en 2018-2019. Cela se produit tous les sept ans. Le "brun Eiffel" sera décliné en trois teintes, plus foncée à la base, plus claires au sommet pour maintenir la perspective. Le scintillement du soir va être refait à neuf.