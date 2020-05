VIDÉO - À Paris, des Airbnb vides seraient-ils occupés illégalement pendant le confinement ?

Le tourisme fait les frais du coronavirus ! Plus de touristes japonais, chinois, russes, américains ou européens pour visiter l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Marais, le Louvre ou encore le Sacré-Coeur. Conséquence : à Paris le nombre de réservations sur la plateforme de location Airbnb n'en fini plus de baisser, les annulations s'enchaînent et les logements eux, restent vides.

Les poubelles remplies, des cigarettes partout

Ce qui donne vraisemblablement des idées à certains : en plein confinement, des soirées s'organiseraient dans des appartements inoccupés. C'est la désagréable surprise qu'a eu Steven Decraene, un journaliste belge en tournage à Paris, quand il arrive dans son logement loué sur Airbnb, situé dans le 20e arrondissement : "ll y avait dans la poubelle des sachets, des restes de nourriture, des cigarettes partout, même sur le sol et aussi des bouteilles d'alcool", affirme-t-il.

Tout avait été jeté dans la cuisine comme si il y avait eu une fête et que les gens s'étaient dit 'on rangera demain'"

Il explique aussi avoir croisé dans l'appartement plusieurs personnes qui étaient là avant qu'il arrive dans le logement.

"Trafic de drogue et prostitution"

Même chose dans le 10e arrondissement, Julien Massot entend régulièrement du bruit au dessus de chez lui depuis le début du confinement, dans un appartement de 120 mètres carrés, loué sur Airbnb : "Ce sont une quinzaine de personnes, âgées de 18 à 22 ans, qui viennent pour faire la fête", assure-t-il. "On a été obligés d'appeler la police".

Et les nuisances sonores, ce n'est pas le seul problème d'après Ian Brossat : "On ne peut quand même pas accepter que dans des co-propriétés, on ait des logements qui soient loués sur Airbnb et qui finissent par être des lieux où l'on a du trafic de drogue, de la prostitution", affirme l'adjoint au Logement à la ville de Paris. Il dit recevoir jusqu'à six signalements par jour, toutes causes confondues.

Une chambre de bonne à 1 000 euros le mois

Dans une lettre au ministre du Logement Julien Denormandie, Ian Brossat s'inquiète aussi du respect de l'encadrement des loyers : "Un certain nombre de propriétaires, faute de pouvoir louer à des touristes, louent désormais en bail-mobilité, c'est à dire à des étudiants, des apprentis, qui sont là pour une certaine période, entre un et neuf mois", explique-t-il.

"Et si ça c'est plutôt une bonne chose, le problème c'est que l'encadrement des loyers n'est pas du tout respecté, j'ai vu l'exemple d'une chambre de bonne de 10 mètres carrés louée à 1 000 euros le mois, soit 100 euros du mètres carré, alors que l'encadrement des loyers prévoit autour de 30 euros du mètres carré"

On aurait besoin que l'état remette de l'ordre là-dedans et luttent davantage contre les dérives qu'on peut observer ces derniers temps dans les Airbnb de la capitale

Sollicitée sur la question des logements occupés illégalement, Airbnb parle de cas rares et isolés : "Dès que nous avons été informés de cet incident, nous avons tenté d’entrer en contact avec le voyageur concerné afin d’obtenir plus d'informations sur son logement. Nous n'avons pas obtenu d'éléments suggérant que ce problème soit lié à Airbnb et nous n'avons pas été contactés par les autorités de police à ce sujet", écrit la plateforme dans un communiqué.

La société assure que le nombre de plaintes n'a pas augmenté. "Nous n’observons pas de hausse des demandes de renseignements de la part de la police locale depuis le début du confinement", écrit-elle dans un communiqué.