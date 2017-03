Paris : des "bancs" font polémique station Stalingrad

Installés lundi dernier, les "bancs" de la RATP font polémique à la station Stalingrad. Pour cause, ce sont plutôt des blocs inclinés, peu confortables et surtout jugés anti-SDF. On ne peut ni s'y allonger, ni s'installer entre chacun d'entre eux.

Depuis une semaine les blocs installés sur les voies de la station Stalingrad, créent la polémique. Des "bancs" inclinés que teste la RATP, qui conteste tout dispositif anti-SDF.

Bravo au @GroupeRATP, grand favori du "Prix Laurent Wauquiez", qui lutte contre l'assistanat avec ce magnifique mobilier anti-SDF !! 👏 pic.twitter.com/aMWi5sBTrR — Guillaume Meurice (@GMeurice) March 18, 2017

Le chroniqueur Guillaume Meurice a été l'un des premiers à s'indigner sur Twitter, où de nombreux autres internautes ont suivi. Dans un courrier, la RATP évoque elle un "élargissement des possibilités d'assise" et un nettoyage plus simple.

Sur place, sans-abri et usagers de la ligne s'indignent également.

Le design au service de l'exclusion, je trouve que c'est un scandale.