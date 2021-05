Paris : des cours d'écoles et des crèches ouvertes aux familles les week-ends à partir du samedi 15 mai

À partir de ce samedi 15 mai 2021, la Ville de Paris ouvre 36 nouvelles cours d'écoles et de collèges et 20 crèches aux Parisiens. Ces cours s'additionnent aux 12 cours d'écoles qui étaient déjà ouvertes aux familles depuis le mois de janvier 2021.

La ville de Paris, qui dispose de 430 crèches, 649 écoles et 114 collèges, veut "faire de l'école la capitale du quartier et favoriser la place des enfants et des familles dans la ville". Pour y parvenir, elle a imaginé faire entrer les familles dans les cours d'écoles et les crèches le week-end.

Retourner à l'école avec sa famille juste pour jouer

Dès ce samedi 15 mai 2021, et toutes les semaines suivantes, une cinquantaine de cours d'écoles et de collèges seront ouvertes de 10h00 à 19h00.

"C'est un espace public supplémentaire offert aux habitants, au plus près de chez soi pour venir jouer avec ses enfants dans un cadre sécurisé mais aussi lire, faire du sport, se reposer. Plusieurs animations et activités seront proposées par des associations dans certaines cours (initiations au théâtre et à la danse, judo, basket, handball, concerts, lectures, etc.)", précise la Mairie de Paris.

Ouvrir aux familles des établissements adaptés aux tout petits

Vingt crèches ouvriront également une partie de leur espace tout les samedis matins. Cela permettra aux familles de se retrouver avec plusieurs activités encadrées : jeu libre, éveil musical, art plastique, yoga ou danse entre parents et enfants.

Les familles pourront partager un moment avec leurs enfants dans des locaux adaptés aux plus jeunes.

Ces cours et ces crèches vont devenir de nouveaux lieux de convivialité

Cette initiative a commencé en janvier 2021 avec l'ouverture le week-end de 12 cours d'écoles. Elle se poursuit le samedi 15 mai 2021 avec 36 cours d'écoles supplémentaires et 20 crèches.

L'idée est née d'un constat : les crèches, écoles et même les collèges parisiens sont très peu utilisés en dehors des temps scolaires, périscolaires ou d'accueil des enfants pour les crèches.

Dans ces temps où ils sont vides, "ces établissements vont progressivement devenir des lieux ouverts à tous et identifiés comme des lieux de convivialité, de rencontres entre les habitants et les associations".