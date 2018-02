Paris, France

Une cinquantaine d'élus d'Ile-de-France ont décidé de passer la nuit de mercredi à jeudi dans les rues de Paris, en pleine vague de froid. C'est leur façon de se mobiliser pour dénoncer le sors des sans-abri et réclamer qu'ils soient mieux pris en charge.

C'est une élue locale d'Essonne qui a eu cette idée. Mama Sy est adjointe LR à la mairie d'Étampes.

Les élus doivent se retrouver à 21h00 mercredi à la gare d'Austerlitz. Ils doivent venir avec un duvet et c'est tout. Ensuite, chacun doit se débrouiller pour se réchauffer et passer la nuit dans les rues proches. Cela ne va pas être facile. Météo France annonce une nuit plutôt froide.

Plus personne dehors" : le crédo de Mama Sy

Pour Mama Sy, la hausse massive du nombre de sans-abri est inacceptable. Au moins 3.000 sans-abri ont été comptabilisés à Paris lors d'un récent recensement organisé au cours de la Nuit de la solidarité par la mairie de Paris. Les élus réclament en premier lieu au gouvernement "la réquisition des locaux vides", mais aussi "des moyens pérennes" pour tenir la "promesse républicaine du droit au logement pour tous".

L'opération ne plait pas à tout le monde

"La responsabilité d'un élu de la République n'est pas d'aller dormir dans la rue pour faire plus vrai, mais de trouver des solutions pour sortir ceux qui y sont", a réagi le groupe PPCI (Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants, pro-Macron ex-LR) du Conseil de Paris. Réponse de Mama Sy : il s'agit de "dénoncer un dysfonctionnement et de provoquer un nouveau débat". Elle estime que l'ouverture de places d'hébergement d'urgence supplémentaires rendue possible par le Plan Grand Froid est un "simple pansement". Comme le dénonçait aussi Emmaüs Solidarité, quand les températures se radoucissent, les gens sont remis à la rue.

Mama Sy sait bien que cette action ne va pas régler tous les problèmes. Elle croit quand même que des élus qui dorment dehors, cela peut interpeller et obliger à parler du sujet.