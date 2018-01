Le dispositif d'entraide entre étudiants et écoliers va être étendu à dix sites dans la capitale. Une expérience déjà menée depuis plusieurs mois à la cité Bonnier dans le 20ème arrondissement, et qui doit "créer de la mixité sociale dans les quartiers périphériques".

"Créer de la mixité sociale dans des cités HLM d'où elle est absente", c'est ainsi que Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du Logement, présente le dispositif. Il s'agit de permettre à des étudiants d'accéder à des logements sociaux. En échange, ils doivent donner des cours à leurs voisins écoliers, collégiens ou lycéens.

Un premier test positif

Ce "HLM contre cours de soutien" est testé depuis quelques mois à la cité Bonnier, un des immeubles de briques rouges du 20ème arrondissement, tout en haut de la rue de Ménilmontant. Trente élèves de Sciences-Po Paris y logent. "Aujourd'hui ma cuisine est plus grande que mon appartement de l'année dernière" explique Côme qui habite dans un deux pièces de près de 50 mètres carrés pour 300 euros, une fois déduites les aides au logement. En échange de ce loyer réduit, cet étudiant en master à Sciences-Po Paris donne quatre heures de cours de soutien scolaire par semaine au centre Relais Ménilmontant tout proche. Ce soir-là, il aide Mohamed à réviser un cours sur les fractions. "C'est sûr que ça me permet de revenir sur ce que je n'ai pas compris, Côme peut me donner la méthode", se félicite le lycéen, en classe de seconde. "Moi j'ai tout de suite vu ma moyenne augmenter et ça m'a donné confiance en moi" rajoute Rania en CAP maroquinerie.

Dix nouveaux sites d'ici la rentrée prochaine

Le Ville de Paris et les bailleurs sociaux souhaitent développer le dispositif et l'étendre à dix nouvelles résidences HLM de la capitale d'ici le mois de septembre. En tout 150 étudiants pourront en bénéficier.

Liste des sites bientôt concernés : Rapée / Villot (12ème), Porte de Vanves (14ème), Pitet Curnonsky (17ème), Charles Hermite (18ème), Raymond Queneau (18ème), Porte d'Aubervilliers (19ème), Ourq / Raymond Giraud (19ème), Alphonse Karr (19ème), Curial / Cambrai (19ème), Amandiers, Sorbier, Panoyaux (20ème) et Porte de Bagnolet / Python Duvernois (20ème).