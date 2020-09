Paris : des fumeurs de crack et des sans-abri évacués du tunnel de la gare RER Rosa Parks

La police a évacué ce jeudi matin à 7h00, 86 sans-abri dont de nombreux consommateurs de crack. Ils s'étaient installés depuis deux mois dans le tunnel de la gare RER Rosa Parks à Paris (19e arrondissement). Le site était devenu un véritable repaire pour le trafic de drogue.

Une évacuation mal préparée selon la Mairie de Paris

Les fumeurs de crack et les migrants sont sortis dans le calme du tunnel rempli de détritus et d'abris de fortune. La plupart ont été dispersés dans le quartier, sans solution de relogement. La préfecture indique qu'une trentaine de places d'hébergement étaient ouvertes mais aucun dispositif n'était prévu pour orienter les sans-abri.

Pour l'adjointe à la santé de la mairie de Paris, Anne Souyris (EELV), l'évacuation de jeudi a été mal préparée. "Il n'y a même pas assez de places prévues pour les héberger, donc on va retrouver ces personnes disséminées dans Paris et on va encore tout recommencer à zéro", a-t-elle déclaré.

Les riverains étaient excédés

Le campement avait pris de l'ampleur depuis le mois de juillet et il y avait des risques d'incendie, précise la préfecture. Les occupants s'étaient d'abord rassemblés sur la "Colline du crack" évacuée fin 2019, puis porte d'Aubervilliers où ils s'étaient retranchés.

Le trafic de drogue s'accompagnait de vols, d'agressions et de prostitution. Les riverains n'en pouvaient plus.

Police, SNCF et associations vont tout faire pour éviter le retour du trafic

La préfecture espère "mettre un terme définitif" à cette situation. Les effectifs policiers doivent être renforcés dans le quartier pour empêcher toute réinstallation dans les prochains jours.

La SNCF doit ensuite sécuriser le site avec des vigiles, avant des "travaux lourds" pour murer les accès au tunnel.

Plusieurs associations doivent également faire plus de maraudes pour essayer de rentrer en contact avec les usagers de drogues, comme le prévoit le plan anti-crack mené à Paris, a rappelé la préfecture.