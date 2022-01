Paris : des habitants du 20ème vent debout contre un futur centre d'accueil des sans abris

Manifestation de riverains, banderoles aux balcons, réunion à la mairie. Le projet de centre d'accueil de personnes sans abris porté par l'Armée du Salut fait des remous à Saint-Fargeau, dans le 20ème arrondissement de Paris. Le nouvel "Espace Solidarité Insertion" (ESI) doit ouvrir en septembre 2022. L'idée est de réhabiliter les locaux d'un ancien centre de la CPAM avec des douches, des toilettes et des boîtes aux lettres mis à disposition des SDF la journée. C'est aussi de leur apporter un suivi social. Sauf que certains habitants s'y opposent fermement.

La crainte des toxicomanes

Sur les façades des immeubles de la rue Saint-Fargeau, des messages flottent : "Quartier en danger", "Non au saccage de St Fargeau". Daniel vit juste en face du futur centre d'accueil de jour et selon lui les riverains n'ont jamais été consultés. "On découvre au pied levé le projet en question. Notre crainte, c'est la dégradation de la qualité de vie du quartier, une délinquance de toute nature et notamment de la violence et de la drogue."

Pourtant la mairie le répète : pas d'amalgame entre Saint-Fargeau et le projet avorté de salle de shoot à 500 mètres d'ici ! Mais les opposants craignent que le centre draine une population de toxicomanes. "On sera présents !", assure le maire socialiste du 20ème, Eric Pliez. "Nous allons suivre ce projet et évidemment avec tous les moyens dont nous disposons - la police, les équipes de prévention - allons pouvoir si, à un moment donné, il y a avait un souci."

Aucune structure du genre dans le 20ème

Des Espaces Solidarité Insertion comme celui-ci, il n'y en a aucun dans le 20ème à part un centre réservé aux femmes vulnérables. Voilà l'urgence, pour le porte-parole de l'Armée du Salut, Samuel Coppens. "Aujourd'hui, ce qui est certain c'est qu'il y a des besoins. Nous faisons partie des 16 ESI qui existent à Paris. Ils doivent être diffus."

Les copropriétaires de l'immeuble se réunissent ce jeudi 27 janvier en assemblée générale extraordinaire pour décider s'ils déposent, ou non, un recours contre le projet. Mais il y a aussi des riverains de Saint-Fargeau qui soutiennent l'installation du centre d'accueil. Ils ont d'ailleurs lancé une pétition en ligne et se disent "plus que jamais solidaires avec les plus démunis". Elle a recueilli près de 600 signatures en deux semaines.