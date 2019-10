Paris : des magasins visés par une plainte pour avoir jeté des aliments à la poubelle

Deux magasins du Xe arrondissement de Paris sont visés par une plainte. Mardi, l'élu de Courbevoie, Arash Derambarsh, accompagné d'un huissier, a constaté que ces enseignes avaient jeté à la poubelle de la nourriture non périmée. Pratique interdite par la loi contre le gaspillage alimentaire.

Paris, France

"50 tonnes de nourriture consommable jetées à la poubelle" : l'élu de Courbevoie, Arash Derambarsh, est allé ce mardi, veille de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, dans le Xe arrondissement de Paris. Il a constaté, accompagné d'un huissier de justice, que deux magasins Franprix et Carrefour avaient jeté ces aliments non périmés.

Des plaintes déposées

Depuis la loi de 2016 sur le gaspillage alimentaire, les grandes surfaces ont interdiction de jeter de la nourriture encore consommable. Elles doivent la donner à des associations caritatives.

Invité de France Bleu Paris ce mercredi matin, Arash Derambarsh, également avocat, a décidé de porter plainte contre les deux enseignes dans la semaine. L'élu avance également que 300 autres plaintes seront bientôt déposées contre d'autres grandes surfaces, Monoprix, Lidl ou encore Casino.

"Ils continuent à être les mauvais élèves de la lutte contre le gaspillage alimentaire, déplore l'élu de Courbevoie. La réalité est constatée par les sans domicile fixe qui sont mes lanceurs d'alerte."

Nous ne discuterons plus, nous ne négocierons plus avec la grande distribution. Ces plaintes seront déposées. - Arash Derambarsh

Dans un communiqué publié sur Twitter, Carrefour a réagi : "Malheureusement, nos magasins font encore des erreurs, nous mettons en oeuvre les actions pour y remédier". Le groupe souligne également avoir donné "l'équivalent de 93 millions de repas en 2018".

Un point positif quand même : depuis la mise en place de la loi contre le gaspillage alimentaire, les dons alimentaires aux associations ont augmenté de 22%.

Ne pas jeter le jour de la date de péremption

Arash Derambarsh rappelle qu'il faut faire attention avec la date de péremption : "C'est le lendemain pas le jour même. Si sur le paquet, il est écrit le 15, on ne doit pas le jeter le 15 mais le 16. Donc quand on jette le 15, on est en infraction pénale".

Les enseignes hors la loi peuvent écoper de 10.000 euros d'amende.