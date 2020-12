Paris : des manifestants réclament la réquisition des immeubles vides

Une centaine de migrants et de militants associatifs se sont rassemblés vendredi devant la préfecture d'Ile-de-France à Paris. Ils réclamaient des réquisitions d'immeubles vides pour loger des exilés et des sans-abri soumis au froid et à la pandémie de Coronavirus.