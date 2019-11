Paris : mise en place de registres pour les travaux de la Gare du Nord

Des registres sont mis à disposition de tous depuis ce mercredi matin dans les mairies du 9e, 10e, 18e et 19e arrondissement et à la préfecture d'Île-de-France. Le but est que les usagers et habitants du quartier de la gare du nord s'expriment sur les travaux de la gare qui sont très controversés.