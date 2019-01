Paris : des sans-abris colocataires des futurs champions olympiques

Pour l'hiver, l'Institut National du Sport, du l'Expertise et de la Performance (INSEP), accueille 88 SDF dans un bâtiment qu'il n'utilisait plus.

Paris, France

Un stade d'athlétisme, des terrains de foot, des salles de gymnastique et de futurs champions... et désormais, un centre d'hébergement de sans-abris. À la veille du plan grand froid, l'INSEP a répondu à l'appel du préfet d’Île-de-France qui demandait une mise à disposition de locaux vacants. Ce vendredi 18 janvier, la ministre des Sports est donc venue saluer l'initiative et lancer un appel :

Quand on parle de solidarité dans le sport, ce ne sont pas que des mots. Ce sont aussi des actions !"

La ministre des Sports Roxana Maracineanu rencontre des sans-abris hébergés à l'INSEP. - Emmaüs Solidarité

Roxana Maracineanu appelle l'ensemble du monde sportif à se mobiliser sur tout le territoire et à mettre à la disposition des sans-abris des équipements inutilisés.

Une ancienne salle de boxe

Installé dans le bois de Vincennes, à Paris, l'INSEP a donc mis à disposition un chapiteau semi-rigide qui servait encore il y a quelques mois de salle de boxe provisoire. Désormais, des tentes ont remplacé les sacs de frappe. 88 sans domicile fixe s'y reposent au chaud, et bénéficient de l'accompagnement de travailleurs sociaux d'Emmaüs Solidarité qui gère leur accueil.

Si c'est simplement sortir les gens de la rue, c'est très bien mais ça ne suffit pas".

Les portes du centre d'hébergement de l'INSEP se refermeront le 31 mars. D'ici là, le directeur général d'Emmaüs Solidarité, Bruno Morel, espère que le gouvernement fera plus d'effort pour la pérennisation des places d'hébergement. Été comme hiver, pour que les personnes mises à l'abri ne retournent pas à la rue.