Plus de deux mille personnes ont défilé ce samedi à Paris. Une marche des solidarités contre les violences policières et les discriminations qu'ont rejoint plusieurs collectifs de soutien aux migrants.

Paris, France

Il y en avait pour toutes les revendications, ce samedi entre la place de l'Opéra et Stalingrad : contre les violences policières, pour l'égalité des droits, pour les kurdes bombardés en Turquie, contre les colonies d'Israël, hommage à une femme politique noire abattue il y a quelques jours au Brésil... Au total, deux mille personnes se sont rassemblées mais ceux qui étaient le plus nombreux et qui se sont fait le plus entendre étaient les sans-papiers.

"J'ai vécu 23 ans sans papiers en France. Aujourd'hui je suis régularisé mais le combat doit continuer pour eux !" - Diallo, un réfugié malien membre de la coordination 75 des sans-papiers.

Des parapluies contre les violences policières, le racisme d'Etat et pour réclamer la régularisation des sans-papiers. #MarcheDesSolidaritéspic.twitter.com/j3Bl8aguqT — Leo Tescher (@leotescher) March 17, 2018

Contre le "racisme d'État"

"Mur par mur, pierre par pierre, nous détruirons vos centres de rétention", ont scandé les manifestants, réunis à l'appel d'associations de soutien aux migrants et aux sans-papiers et d'organisations antifascistes, d'extrême gauche et anarchistes. Des banderoles appelaient d'ailleurs à une "riposte populaire face aux violences policières et contre la chasse aux sans-papiers et aux migrants", à "l'égalité des droits" et au "retrait du projet de loi asile-immigration".

Marche des solidarités à Paris. Contre le racisme d'Etat. #migrantspic.twitter.com/xrbMvYn5df — Leo Tescher (@leotescher) March 17, 2018

Le projet de loi asile-immigration visé

Parmi les manifestants, Martine est venue apporter son soutien aux migrants. Parisienne, elle vient de créer le collectif migrants Paris-Centre : "ils sont confrontés à un gouvernement qui durcit leur conditions de vie alors qu'ils ne vont pas arrêter de venir vu ce qu'ils vivent dans leurs pays. La loi asile-immigration va les assassiner encore plus qu'aujourd'hui." Non loin, une banderole du Nouveau Parti anticapitaliste ajoutait : "C'est pas les réfugiés, musulmans, roms, sans-papiers qui sont de trop, c'est le racisme!"