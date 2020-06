Paris : des tags racistes inscrits sur des photos d'athlètes à l'Insep

Teddy Riner, Dimitri Bascou, Michael Jérémiasz, plusieurs photos d'athlètes de haut niveau ont été taguées devant l'Insep dans le bois de Vincennes à Paris. Elles ont été relevées par Heloïse Kane et partagées sur les réseaux sociaux par la vice-championne olympique en pentathlon moderne, Elodie Clouvel.

Sur ces photos, on peut lire "Singe" visant notamment Teddy Riner et la volontaire de couleur qui accompagne Michael Jérémiasz, le joueur français de tennis en fauteuil roulant. On peut également lire "Negro" sur celle de Dimitri Bascou. Plusieurs sportifs et responsables politiques se sont exprimés sur les réseaux sociaux dénonçant "des actes ignobles", comme la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.