Paris : des unités mobiles de l'association SAUV Life viennent en aide aux réfugiés ukrainiens

Il est 10 heures, l'équipe de SAUV Life quitte le centre du Samu de l'hôpital Necker. D'ordinaire, cette application permet de mettre en relations des sauveteurs, amateurs ou professionnels, avec des victimes de malaise cardiaque, grâce à une notification. Une association qui compte plus de 550.000 "citoyens sauveteurs" via son application et qui s'est dotée parallèlement d'unités mobiles pendant la crise du Covid-19 pour venir réaliser chez les patients des téléconsultations.

Des téléconsultations pour les réfugiés ukrainiens

L'unité mobile se dirige ce mardi à la porte de Versailles, au centre d'accueil des réfugiés. Caroline Cazes est responsable de l'unité Mobile de SAUV Life: "Il y a toujours des besoins sur place, soit de prises de constantes, de choses un peu faciles entre guillemets, soit vraiment des téléconsultations avec un médecin." Lionel Lamhaut, est le président de SAUV Life. "On a mis en place une unité mobile de télémédecine, on va être envoyé sur place, faire un premier bilan avec un traducteur bénévole. Et, au besoin, on va pouvoir faire une téléconsultation augmentée qui va permettre de générer des ordonnances, par exemple. Cela permet de les prendre en charge et de les orienter vers le bon parcours de soin dans un pays qu'ils ne connaissent pas."

Soulagement et reconnaissance

A la porte de Versailles, où affluent des familles ukrainiennes par centaines, Irina, 61 ans, est dirigée vers le box de SAUV life. Elle arrive choquée, des douleurs dans le cou. Elle a fui Kiev sous les bombes en voiture et a été victime sur le trajet d'un accident coutant la vie à un de ses proches. Un médecin la prend en charge via la téléconsultation, aidé par Caroline Cazes. Le diagnostic, à l'aide d'un interprète, est rapide. Le médicament qu'elle prend pour son hypertension lui est renouvelé. Irina a du mal à retenir ses larmes quand on lui demande si cette aide est précieuse. "Je n'ai pas les mots", lâche-t-elle. "Là-bas, d'où l'ont vient, c'est l'horreur, merci, merci beaucoup pour tout ce que vous faites."

Quelques minutes plus tard, c'est la petite Sofia, 6 ans, qui vient avec sa maman. Elle souffre de vomissements. Elle est auscultée par Laurent, membre du Samu. "On se pose toujours la question en 2022 de se dire comment ça peut arriver. C'est difficile de voir des familles entières se chercher. On essaye d'être utile, d'apporter ce que l'on peut, que ce soit un soutien moral, médical." Un soutien bienvenu et salué par la maman de Sofia: "Je suis très reconnaissante de ce qu'ils font, c'est important d'avoir un médecin qui peut regarder ce qui va ou non. Plus globalement, je suis impressionnée par l'accueil que nous avons reçu, ici, en France."