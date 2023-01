Paris : deux agences BNP Paribas aspergées de peinture par des militants écologistes

Deux semaines après les ministères, c'est au tour des banques d'être ciblées. Des militants écologistes et altermondialistes ont recouvert de peinture une agence de BNP Paribas dans le quartier de l'Opéra à Paris ce vendredi matin. 40 activistes d'Extinction Rebellion, Attac et Fridays For Future étaient présents, selon le compte Twitter du mouvement écologiste Extinction Rebellion. En ciblant BNP Paribas, ces trois structures militantes ont voulu s'attaquer " au financeur de TotalEnergies", multinationale pétrolière française accusée par les ONG de "détruire la planète".

ⓘ Publicité

Dans une série de vidéos, on voit une banque BNP Paribas être aspergée de peinture rose et grise. Devant l'établissement, des manifestants bloquent la circulation, font mine de déverser de l'essence à l'aide de tuyaux, et scandent "résistance à ceux qui veulent détruire la planète". Selon nos informations, deux agences parisiennes ont été touchées : l'une place de l'Opéra, réservée aux clients "VIP" , et l'autre boulevard Haussmann, dans un immeuble en travaux abritant un grand nombre de salariés. Les manifestants auraient jeté de la peinture sur la première agence et tenté de s'infiltrer à l'intérieur de la seconde, en vain.

Le projet EACOP dans le viseur

BNP Paribas est le "premier investisseur européen et cinquième mondial dans le développement des énergies fossiles", affirme Extinction Rebellion sur Twitter. L'EACOP (East African Crude Oil Pipeline) mis en cause est un mégaprojet pétrolier de TotalEnergies en Ouganda, qui prévoit la construction d'un oléoduc de 1445 kilomètres reliant l'ouest du pays à la Tanzanie et qui a obtenu licence par les autorités locales ce vendredi.

BNP Paribas avait annoncé ne pas soutenir financièrement ce chantier controversé, avant de signer un chèque de 8 milliards de dollars à TotalEnergies en mai dernier, avec la Société Générale et le Crédit Agricole. Selon Extinction Rebellion, ce versement aide TotalEnergies à "poser ses pipelines partout et s’accaparer les ressources énergétiques africaines", au "mépris des droits humains, de la biodiversité, et du climat".

Des activistes interpellés par la police, selon l'ONG

Extinction Rebellion affirme que les forces de l'ordre sont intervenues. Contactée par France Bleu Paris, la préfecture de police de Paris n'a pas encore confirmé d'éventuelles interpellations. Le 6 janvier dernier, 4 militants de Dernière Rénovation avaient, eux aussi, aspergé les façades de l'hôtel Matignon et du ministère de l'Economie à Bercy. Ils ont été condamné à payer une amende de 750 euros chacun et à suivre un stage de citoyenneté.