Paris : deux événements de l'ultradroite, interdits par la préfecture, finalement autorisés par la justice

Les arrêtés de la préfecture de police de Paris ont été retoqués par la Justice. Le colloque de l'Action française, prévu ce samedi après-midi, mais interdit par la préfecture , a finalement pu avoir lieu. Le tribunal administratif de Paris a annoncé à la mi-journée suspendre l'arrêté. De même, en début de soirée, il a suspendu un autre arrêté de la préfecture, interdisant cette fois une manifestation de l'organisation royaliste Action française dimanche matin devant la statue de Jeanne d'Arc.

Ce samedi, environ 350 personnes, dont quelques individus masqués et habillés en noir, ont assisté au colloque, intitulé "La France en danger", qui a débuté vers 15h15 pour s'achever aux alentours 19h00 sous haute surveillance policière dans le XIIe arrondissement de Paris. Deux personnes ont été interpellées à proximité.

Le tribunal a en revanche rejeté le recours du groupuscule classé à l'extrême droite, "Les Nationalistes" d'Yvan Benedetti, qui contestait aussi l'interdiction d'un rassemblement au même moment dimanche.

"Risque de troubles à l'ordre public"

Le tribunal souligne notamment que la manifestation de l'Action française dimanche "ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, même en tenant compte du contexte de tensions sociales actuelles" et qu'elle est "organisée depuis plusieurs décennies". Ainsi, conclut le tribunal administratif, "l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester".

La préfecture de police a indiqué à l'AFP "prendre acte" de cette décision. Elle avait publié ces arrêtés après une circulaire du ministre de l'Intérieur visant à interdire plusieurs "manifestations et rassemblements de l'ultradroite", à la suite de la polémique liée à la manifestation à Paris le 6 mai de militants d'ultradroite en majorité le visage caché et portant des croix celtiques. Le préfet de police pointait le "risque de troubles à l'ordre public", alors que plusieurs de ces manifestations ont suscité des appels à des contre-rassemblements par des organisations "proches de la gauche radicale" et qu'une mobilisation de la "mouvance antifasciste" qui pourrait "tenter de s'en prendre physiquement" aux militants d'ultradroite est possible.

Le préfet faisait également mention, dans certains arrêtés, des "risques de heurts" entre les militants d'extrême droite eux-mêmes, rappelant que certains s'étaient déjà battus lors de la précédente édition de cet hommage à Jeanne d'Arc.

Mais la décision de Gérald Darmanin avait entraîné, elle aussi, une polémique, beaucoup la jugeant juridiquement fragile. Interrogé mercredi par l'AFP, le professeur de droit public Serge Slama, avait ainsi estimé qu'une telle mesure ne pouvait être prise "de manière générale et absolue". Des "éléments objectifs, pour étayer le risque de trouble à l'ordre public" doivent être produits au "cas par cas", avait-il expliqué.

L'Action française, organisation royaliste classée à l'extrême droite sur Twitter, avait saisi la justice administrative d'un référé-liberté, une procédure d'urgence lorsque le requérant estime être en présence d'une "atteinte grave et manifestement illégale" à une liberté fondamentale de la part d'un service de l'État.