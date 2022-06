Paris : Dott s'allie à la start-up Omni pour proposer des trottinettes adaptées aux fauteuils roulants

L'invention a été primée au concours Lépine l'an dernier, elle vise à faciliter la mobilité des personnes handicapées en leur permettant d'accrocher leur fauteuil roulant à une trottinette. Ce système, c'est la start-up Omni, basée à Montrouge, qui l'a développé. Elle s'associe aujourd'hui à Dott, spécialiste de la location de vélos et de trottinettes pour en faire bénéficier un plus grand nombre d'usagers.

Un gain d'autonomie

Une démonstration était organisée par les deux partenaires ce mercredi devant la Philharmonie de Paris. Charlotte Alaux, co-fondatrice d'Omni, détaille le fonctionnement du système : "On a installé un stabilisateur sur la trottinette, ensuite on accroche des attaches au fauteuil. On relie les deux au moyen d'une pièce amovible. Il suffit ensuite de basculer le fauteuil pour le poser sur le plateau de la trottinette. On tire le guidon vers soi pour s'assurer que tout est bien attaché, et on est parti !" Charlotte poursuit sa démonstration en se lançant dans une petit côte qu'il lui serait difficile de gravir à la force des bras. "En étant sur la trottinette, le fauteuil devient motorisé, ce qui fait qu'on n'a plus à se fatiguer dans les côtes ou n'importe quel autre obstacle du quotidien. Ceux qui utilisent des poussettes savent qu'un rien les bloque. Le fauteuil, c'est pareil. Avec une trottinette on se déplace beaucoup plus facilement, on gagne en autonomie".

Cette plaque permet d'installer le fauteuil sur le plateau de la trottinette © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un prix réduit à la location

Des modèles de fauteuils motorisés existent dans le commerce, mais ils coûtent plusieurs milliers d'euros. Le prototype développé par Omni est vendu 1.200 euros. Et le partenariat noué avec Dott permet d'en abaisser considérablement le prix. Une formule de location longue durée est proposée à partir de 34,99 euros le mois. "On en finance 60%, précise Nicolas Gorse, vice-président des opérations de Dott. 34,99 euros, c'est le prix d'un abonnement Dott mensuel, c'est également l'équivalent d'une mensualité de transports en commun une fois la contribution employeur déduite".

Charlotte présente le système d'attache qui permet d'accrocher le fauteuil à la trottinette © Radio France - Sarah Tuchscherer

Ce service de location profite déjà à une trentaine de clients. L'objectif des deux sociétés reste à terme la mise à disposition d'une flotte en libre-service. Dott et Omni espèrent l'atteindre deux ans.