Déconfinement progressif à Paris : ce qu'il faut retenir des mesures prévues à partir du 11 mai

Après le 11 mai 2020, date annoncée pour un déconfinement en France, notre vie sera toujours bouleversée. Il ne sera pas possible de faire comme avant, car le Covid-19 est toujours là. Pour toute les communes, le déconfinement est un défi à relever.

La Ville de Paris a pris une série de mesures pour que ce déconfinement se passe bien. Voici ce qu'il faut retenir.

Les transports

Les déplacements à vélo sont favorisés à Paris avec une multiplication des axes réservés aux cyclistes dont la rue de Rivoli interdite désormais aux voitures particulières.

Les abords des gares et des écoles sont piétonisés, en tout, une trentaine de rues seront interdites aux voitures.

Les automobilistes sont incités à laisser leur voiture dans des parkings-relais aux portes de la capitale.

Il faut porter un masque dans les transports.

Dans les gares et les trains, les bus, les trams, des mesures sont prises pour que les voyageurs ne soient pas trop près les uns des autres et du gel sera disponible.

Les écoles

La rentrée des classes à Paris sera progressive et doit avoir lieu le 14 mai. Dans un premier temps, il y aura des familles prioritaires et seuls les enfants de Grande section de maternelle, les CP et les CM2 reprendront le chemin de l'école. Ils seront au maximum 10 par classe.

Les familles concernées seront contactées d'ici le 11 mai par leur directeur d'école.

Deux cents crèches (4.500 places) ouvrent le 11 mai.

Des mesures très fortes, pour que la sécurité sanitaire des enfants soit assurée, sont mises en place dans les établissements scolaires.

Un "protocole sanitaire détaillé" qui présente les mesures qui régiront la vie dans les écoles et les collèges à partir du 11 mai sera publié sur le site du ministère de l'Education nationale.

Les commerçants

Les commerçants pourront gratuitement s'étendre dans la rue. Des rues leur seront même réservées pour qu'ils s'y installent. Des autorisations vont être données pour que des places de stationnement puissent être occupées gratuitement.

Les marchés

Couverts ou pas, les marchés rouvrent tous le mardi 12 mai à Paris. Ils doivent être aménagés pour que la distanciation physique soit possible.

Un marché à Paris © Maxppp - Delphine Goldsztejn

Les parcs et jardins

La Mairie de Paris souhaite qu'on puisse se promener dans les parcs et jardins, ainsi que dans les bois. La maire Anne Hidalgo a fait une proposition pour qu'ils rouvrent, avec un système de comptage mais les pique-niques et les sports collectifs ne seront pas autorisés et les aires de jeux resteront fermées.

Les sorties

Le 11 mai, les restrictions de déplacement dans les bois sont levées. Le champ de Mars, les voies sur berges seront à nouveau accessibles.

Attention, ces sites seront très surveillés. Pas question de pique-niquer à plusieurs ou de faire des soirées entre amis. La Mairie lance un appel à la responsabilité de chacun pour ne pas être obligée de demander à nouveau leur interdiction.

Les sanisettes seront toutes rouvertes.

Le sport

Avec le déconfinement, le sport individuel est à nouveau possible sans restrictions horaires mais il n'est toujours pas possible de faire des sports collectifs. Les petits stades et les terrains d'éducation physique vont rouvrir.

Les équipements sportifs dont les piscines restent fermées malgré le déconfinement.

Courir à Paris © Maxppp - Fred Dugit

La culture

Les médiathèques automatisées vont rouvrir.

Les petits musées vont rouvrir le 15 juin.

La Mairie de Paris envisage un "été culturel". Des compagnies de spectacles vivants pourraient être accueillies dans les théâtres parisiens, privés ou publics. Des troupes de danses, de théâtre, de musique pourraient se produire dans les espaces ouverts de la capitale.

La Nuit Blanche devrait avoir lieu mais elle sera adaptée au contexte sanitaire.

Paris Plage serait maintenu dans une forme allégée.

La Fête de la musique ne devrait pas être possible.

Masques et gel

Dès le 11 mai, 259 000 masques en tissu seront distribués gratuitement par les mairies aux plus de 70 ans.

La distribution toujours gratuite à tous les autres Parisiens se fera par les pharmacies jusqu'au 8 juin. Ce sont des masques qui peuvent être lavés 20 fois et qui pour la plupart ont été fabriqués à Paris. Près de 500.000 masques vont être distribués la semaine du 11 mai, deux millions de masques seront donnés d'ici le 2 juin.

Il faudra s'inscrire sur le site de la ville pour obtenir une contremarque avant d'aller retirer son masque.

Il est fortement conseillé de porter un masque dans la rue à Paris.

Du gel hydroalcoolique sera mis en place devant tous les équipements municipaux. La Mairie envisage aussi d'installer des distributeurs de gel dans les stations et avec JC Decaux pour les abribus et le mobilier urbain (2.000 points sont concernés).

Du savon sera disponible à côté des points d'eau dans les jardins.

Les encombrants, le tri sélectif

Le tri sélectif, qui avait été suspendu pendant le confinement, reprendra le 11 mai.

Pour les encombrants aucune date n'est encore fixée pour la reprise du ramassage mais vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet de la mairie.