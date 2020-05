Dès le premier jour du déconfinement, le 11 mai 2020, à Paris on pourra trouver du gel hydroalcoolique un peu partout, indique la Mairie de Paris ce vendredi. La Mairie a fait appel à JCDecaux pour équiper les 2.000 abris bus et les 435 sanisettes de la capitale.

Paris : du gel hydroalcoolique à la disposition du public dans 2.000 abris bus et sanisettes dès lundi

Ce lundi trois abris bus sur quatre et l'ensemble des sanisettes seront équipés.

L'utilisation des distributeurs de gel hydroalcoolique sera gratuite. Les distributeurs contiendront cinq litres de solution hydroalcoolique. Ils permettront 3 300 usages. Ils seront réapprovisionnés et désinfectés régulièrement par une équipe dédiée de JCDecaux.