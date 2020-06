Paris : en l'absence de touristes étrangers, les Franciliens redécouvrent Montmartre

Les frontières rouvrent tout doucement. Mais pour l'instant Paris ne semble pas en profiter. À Montmartre, chaque année 12 millions de touristes viennent sur la plus célèbre des buttes parisiennes. Mais en ce moment, ce sont surtout les Parisiens et Franciliens qui redécouvrent ce site emblématique.

Se réapproprier les sites touristiques

"D'habitude, en terrasse au mois de juin, il y a du monde. Des Asiatiques, des Qataris, des Européens", raconte Chloé à France Bleu Paris. Elle est serveuse dans un restaurant sur la très célèbre place du Tertre. "Maintenant la clientèle a changé. On a les Parisiens qui ressortent dans le quartier. Et sur la place du Tertre, des choses commencent à être mises en place pour attirer les Parisiens mais plus globalement les Français", poursuit-elle.

Les terrasses sur la place du Tertre à Paris sont encore loin d'être remplies. © Radio France - Bradley de Souza

Un peu plus loin, près du sacré cœur, on peut entendre de timides bruits d'appareils photos. "Moi c'est mon village ici, je fais mon petit tour tous les jours", témoigne Jean-Pierre. Il habite dans le quartier depuis 1984, soit 36 ans. "Je discute avec les gens et pour l'instant ce sont surtout des touristes français on va dire. La semaine dernière il n'y avait personne mais là je sens que ça commence à reprendre", observe-t-il.

Romain, lui, qui travaille dans le tourisme pour Parisitour observe "que pour l'instant, la reprise d'activité n'est pas là" mais surtout que les touristes présents "sont bel et bien des gens de la région". D'ailleurs Arthur vient de visiter la basilique il est conquis. "_J'ai vu les peintures, les statu_es". Et sa mère Stéphanie de conclure : "Pour une fois qu'il n'y avait pas de touriste, c'était agréable de visiter la basilique du sacré cœur, il n'y avait pas de monde".