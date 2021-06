Paris : évacuation du jardin d'Eole sans prise en charge des toxicomanes

La maire de Paris, Anne Hidalgo, l'avait promis, elle l'a fait. Les toxicomanes ont été évacués ce mercredi au petit matin du jardin d'Eole dans le 18e arrondissement de Paris. Le problème, c'est qu'aucune prise en charge n'a été proposée et que rien ne sera fait avant septembre par la mairie.

Le Jardin d'Eole dans le 18e arrondissement de Paris est désormais interdit aux toxicomanes. Ils avaient été regroupés provisoirement dans ce jardin, mais, pour les riverains, le provisoire semblait ne pas avoir de fin. Au fil des jours, les consommateurs de crack posaient d'énormes problèmes aux gens du quartier. Insécurité, insalubrité : les incidents entre toxicomanes et habitants s'étaient multipliés. Le jardin a été évacué ce mercredi matin.

La maire de Paris Anne Hidalgo, qui s'est rendue sur place mercredi matin, avait fixé à ce 30 juin la date butoir pour que ce parc "redevienne un jardin pour les riverains". La chose est faite du moins en partie puisqu'aucune prise en charge n'a été proposée aux personnes évacuées.

Eole a été évacué mercredi vers une heure du matin © Maxppp - LP/Olivier Arandel

Un jardin sous haute surveillance

Sur place si les toxicomanes ne peuvent plus entrer dans le jardin, ils n'ont pas pour autant quitté le quartier.

Une cinquantaine d'agents municipaux bloque l'entrée du jardin aux consommateurs de crack ce mercredi. Dans un premier temps, seule une des trois portes du parc restait ouverte pour filtrer les entrées.

Le jardin a été nettoyé et des activités voulues par la mairie comme une ferme urbaine avec chèvres en semi-liberté, des jeux, une buvette commençaient à se déployer.

Au côté de ses adjoints et des maires d'arrondissement du nord-est parisien, Anne Hidalgo a indiqué ce mercredi matin qu'elle "ouvrirait des lieux" d'accueil des toxicomanes si l'Etat "ne prend pas ses responsabilités".

Anne Hidalgo n'ouvrira pas de structures avant septembre

"J'ai fait plusieurs propositions à l'État de lieux de prise en charge thérapeutique" des toxicomanes, devenus un fléau pour les riverains du quartier de Stalingrad, a déclaré Anne Hidalgo.

"Si ces propositions ne sont pas suivies d'effet, et bien, nous prendrons nos responsabilités et nous ouvrirons des lieux avec des médecins, avec des psychiatres, avec des infirmiers et des infirmières, avec les associations."

"Nous aurons la mise en place de ce type de lieux ici aussi à Paris. Donc si l'État ne prend pas ses responsabilités, nous les prendrons", a réaffirmé la possible candidate du PS à l'élection présidentielle qui vise "une ouverture à la rentrée", selon un communiqué de la mairie.