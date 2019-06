Paris : explosion de la délinquance dans la capitale, la mairie demande plus de policiers

+68% des vols à la tire depuis le début de l'année dans le métro parisien, +13,5% des atteintes volontaires, +16% des cambriolages selon un décompte de la mairie de Paris. Anne Hidalgo tape du poing sur la table et demande des effectifs de police supplémentaires.

Paris, France

Les chiffres de la délinquance dans la capitale comptabilisés par la mairie de Paris font froid dans le dos : "+68% des vols à la tire depuis le début de l'année dans le métro parisien, +71% des agressions sexuelles en novembre 2018 dans le métro parisien, +13,5% des atteintes volontaires, + 8,5% des recels, +8% des violences faites aux femmes, + 18% des violences intrafamiliales, +16% des cambriolages entre 2017 et 2018 dans 19 des 20 arrondissements parisiens, les atteintes aux biens passent de 5,8% en 2018 à 15% en 2019, +37,6% de vols à la tire et +7,4% des vols par effraction, +12,8% des affaires de trafics de stupéfiants entre 2017 et 2018".

J'ai souhaité alerter le ministre de l'intérieur sous la forme d'une lettre ouverte (...) sur l'augmentation extrêmement importante de tous les indicateurs de délinquance. Les vols à la tire, les agressions, les vols à la tire dans le métro (...) tous les indicateurs sont dans le rouge dans tous les arrondissements de Paris a expliqué Colombe Brossel, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la sécurité au micro de France Bleu Paris

Une "explosion" de la délinquance depuis la crise des Gilets jaunes

Colombe Brossel analyse cette augmentation de la délinquance par la mobilisation des forces de l'ordre sur les manifestations des gilets jaunes.