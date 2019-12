Paris : Extinction Rébellion revendique la mise hors service de plus de 2 000 trottinettes électriques

Extinction Rébéllion, qui se qualifie de "mouvement mondial de désobéissance civile en lutte contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique", revendique ce jeudi dans un communiqué la mise hors service de 2020 trottinettes sur Paris en recouvrant leur QR code pour les rendre inutilisables. Une action aussi à Bordeaux et à Lyon.

Contrairement à leur image de mode de déplacement "doux" et "vert", les trottinettes électriques sont une catastrophe écologique. peut-on lire dans le communiqué. (...) Leurs batteries au lithium sont produites dans des conditions destructrices pour la nature et les êtres humains, et ne sont pas forcément recyclées.