Paris : hommage aux victimes de l'incendie rue Erlanger un an après

Un hommage aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'aux pompiers, aux services de police et à la protection civile et à la Croix-rouge a commencé à 9h30, ce mercredi 5 février, devant l'immeuble du 17 bis, rue Erlanger (Paris) dévasté par un incendie. L'incendie avait fait 10 morts et 96 blessés.